News folgen Artikel teilen

Syriens Machthaber vereint die Rebellen in einem Ministerium. Ein brennender Weihnachtsbaum löst Proteste in Damaskus aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Syriens Machthaber löst Rebellengruppen auf

13.14 Uhr: Syriens De-facto-Machthaber Ahmed al-Scharaa hat mit ehemaligen Anführern von Rebellengruppen vereinbart, alle Milizen aufzulösen und sie dem Verteidigungsministerium unterzuordnen. Das erklärt die neue Regierung in Damaskus. Ministerpräsident Mohammed al-Baschir hatte vergangene Woche erklärt, das Ministerium werde mithilfe ehemaliger Rebellengruppen und desertierter Offiziere aus der Armee des gestürzten Präsidenten Baschar al-Assad umstrukturiert.

Scharaa steht vor der gewaltigen Aufgabe, Zusammenstöße zwischen den zahlreichen Gruppen zu vermeiden. Er führte die islamistische Rebellenmiliz HTS unter seinem Kampfnamen Mohammed al-Dschulani an. Auch die HTS-Rebellen sind von der Auflösung betroffen. Nicht an der Einigung beteiligt sind jedoch die kurdische Miliz SDF und die von der Türkei unterstützte Syrische Nationale Armee (SNF).

Weihnachtsbaum-Verbrennung: Demonstrationen in Damaskus

12.01 Uhr: Ein in Brand gesetzter Weihnachtsbaum in einer Stadt im Westen Syriens hat in dem Land für Empörung gesorgt. Hunderte Menschen demonstrierten Augenzeugen zufolge am Montagabend in der Hauptstadt Damaskus und anderen Städten gegen die Tat. Mehr dazu lesen Sie hier.

Türkei: 25.000 Syrer haben das Land zuletzt verlassen

11.44 Uhr: In den vergangenen zwei Wochen sind nach offiziellen Angaben mehr als 25.000 Syrer aus der Türkei nach Syrien ausgereist. Das sei ein siebenfacher Anstieg im Vergleich zu den durchschnittlichen Rückkehrer-Zahlen seit 2017, sagte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.

Die Türkei hat im weltweiten Vergleich die meisten Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien aufgenommen, zurzeit leben nach UN-Angaben noch rund drei Millionen in dem Land.

Bisher hatten Syrer mit der Ausreise aus der Türkei ihr Aufenthaltsrecht und damit auch das auf Rückkehr verwirkt. Auf Anweisung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan werde nun je einer Person pro syrischer Flüchtlingsfamilie das Recht gewährt, zwischen Januar und Juli dreimal ein- und auszureisen, um "Vorbereitungen" zu treffen, so Yerlikaya.

Syrer sehen sich einer stark flüchtlingsfeindlichen Stimmung in der Türkei ausgesetzt. Regierung und Opposition wollen, dass ein Großteil das Land verlässt. Laut Zahlen des Innenministeriums ist etwa die Hälfte der Syrer im Land unter 18 Jahre alt.

US-Militär tötet IS-Terroristen in Syrien

6.30 Uhr: Das US-Militär hat in Syrien nach eigenen Angaben erneut zwei Kämpfer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) getötet. Ein weiterer sei verwundet worden, teilte das US-Regionalkommando (Centcom) mit. Die Männer seien dabei gewesen, eine Lastwagenladung Waffen zu transportieren. Diese sei bei dem Angriff zerstört worden. Die Attacke erfolgte demnach in einem Gebiet, das bis zum Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad von Regierungstruppen und dem verbündeten Russland kontrolliert worden war.

Israels Armee: Erneut Geschoss aus dem Jemen abgefangen

3 Uhr: Die israelische Luftabwehr hat in der Nacht laut Militärangaben erneut ein Geschoss abgefangen, das sich aus dem Jemen kommend Israel genähert habe. Das Projektil sei noch außerhalb der eigenen Landesgrenzen abgeschossen worden, hieß es. In mehreren Gebieten im Zentrum Israels hatten die Warnsirenen geheult. Die Sirenen seien wegen möglicher herabfallender Trümmerteile infolge des Abschusses ausgelöst worden, teilte die Armee weiter mit. Die Huthi-Rebellen im Jemen äußerten sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte wegen des fortgesetzten Beschusses durch die Miliz am Sonntag harte Militärschläge gegen die Islamisten im Jemen angekündigt. In der Nacht zum Samstag hatte eine Rakete aus dem Jemen die Küstenmetropole Tel Aviv getroffen. 16 Menschen wurden leicht verletzt.

Montag, 23. Dezember

Israel bekennt sich erstmals zu Tötung von Hamas-Chef Hanijeh