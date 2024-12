News folgen Artikel teilen

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigt in einer Weihnachtsbotschaft an, dass Israel seinen Kampf gegen seine Feinde fortsetzt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Netanjahu spricht in Weihnachtsbotschaft von Siebenfrontenkrieg

16.55 Uhr: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich in einer Weihnachtsbotschaft an Christen in aller Welt gewandt. "Zu einer Zeit, in der Israel an sieben Fronten kämpft, wertschätzen wir zutiefst die standhafte Unterstützung unserer christlichen Freunde", sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros.

"Wir streben nach Frieden mit all jenen, die Frieden mit uns wollen, aber wir werden alles tun, um den einzigen jüdischen Staat zu verteidigen", sagte Netanjahu. "Israel führt die Welt im Kampf gegen die Kräfte des Bösen und der Tyrannei an, aber unser Kampf ist noch nicht vorbei", sagte er. "Aus Jerusalem, der Stadt des Friedens, wünsche ich euch frohe Weihnachten und frohes Neujahr."

US-Militär: IS-Terroristen in Syrien getötet

16.34 Uhr: Das US-Militär hat in Syrien nach eigenen Angaben erneut zwei Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) getötet. Ein weiterer sei verwundet worden, teilte das US-Regionalkommando (Centcom) mit. Die Männer seien dabei gewesen, eine Lastwagenladung Waffen zu transportieren. Diese sei bei dem Angriff zerstört worden. Die Attacke erfolgte demnach in einem Gebiet, das bis zum Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad von Regierungstruppen und dem verbündeten Russland kontrolliert worden war.

Trotz des 2019 verkündeten militärischen Siegs über die Terrormiliz Islamischer Staat sind deren Zellen weiterhin in Syrien aktiv. Die USA führen im Irak und in Syrien eine internationale Koalition im Kampf gegen den IS an. Die US-Truppen sollen auch nach dem Sturz Assads bis auf Weiteres in dem Land bleiben.

Israels Parlament verlängert Ausnahmezustand um weiteres Jahr

16.26: Uhr: Das israelische Parlament hat eine Verlängerung des Ausnahmezustands im Land um ein weiteres Jahr beschlossen. Die Maßnahme solle bis zum 25. Dezember 2025 gelten, berichteten israelische Medien. 29 von 120 Abgeordneten stimmten für den Vorschlag. Sieben stimmten dagegen, der Rest war abwesend oder enthielt sich.

Die Knesset folgte damit einer Empfehlung des parlamentarischen Ausschusses für Außen- und Sicherheitspolitik sowie des Justizausschusses. Der Ausnahmezustand ermöglicht es der Regierung, Notstandsverordnungen zu erlassen.

Syriens Machthaber löst Rebellengruppen auf

13.14 Uhr: Syriens De-facto-Machthaber Ahmed al-Scharaa hat mit ehemaligen Anführern von Rebellengruppen vereinbart, alle Milizen aufzulösen und sie dem Verteidigungsministerium unterzuordnen. Das erklärt die neue Regierung in Damaskus. Ministerpräsident Mohammed al-Baschir hatte vergangene Woche erklärt, das Ministerium werde mithilfe ehemaliger Rebellengruppen und desertierter Offiziere aus der Armee des gestürzten Präsidenten Baschar al-Assad umstrukturiert.

Scharaa steht vor der gewaltigen Aufgabe, Zusammenstöße zwischen den zahlreichen Gruppen zu vermeiden. Er führte die islamistische Rebellenmiliz HTS unter seinem Kampfnamen Mohammed al-Dschulani an. Auch die HTS-Rebellen sind von der Auflösung betroffen. Nicht an der Einigung beteiligt sind jedoch die kurdische Miliz SDF und die von der Türkei unterstützte Syrische Nationale Armee (SNF).

Weihnachtsbaum-Verbrennung: Demonstrationen in Damaskus

12.01 Uhr: Ein in Brand gesetzter Weihnachtsbaum in einer Stadt im Westen Syriens hat in dem Land für Empörung gesorgt. Hunderte Menschen demonstrierten Augenzeugen zufolge am Montagabend in der Hauptstadt Damaskus und anderen Städten gegen die Tat. Mehr dazu lesen Sie hier.

Türkei: 25.000 Syrer haben das Land zuletzt verlassen

11.44 Uhr: In den vergangenen zwei Wochen sind nach offiziellen Angaben mehr als 25.000 Syrer aus der Türkei nach Syrien ausgereist. Das sei ein siebenfacher Anstieg im Vergleich zu den durchschnittlichen Rückkehrerzahlen seit 2017, sagte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.

Die Türkei hat im weltweiten Vergleich die meisten Geflüchteten aus dem Bürgerkriegsland Syrien aufgenommen, zurzeit leben nach UN-Angaben noch rund drei Millionen in dem Land.