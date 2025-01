Russische Ölraffinerie steht nach Angriffen offenbar still

Aktualisiert am 27.01.2025 - 20:47 Uhr

Lesedauer: 3 Min.

Schwerer Schlag für die russische Treibstoffversorgung. Die Proteste in der abtrünnigen Region Transnistrien zeigen Wirkung. Alle Entwicklungen im Newsblog.

20.18 Uhr : Eine der größten russischen Ölraffinerien hat nach mehreren ukrainischen Drohnenangriffen offenbar die Produktion eingestellt. Bei den Angriffen auf die Anlage in Rjasan etwa 220 Kilometer südöstlich von Moskau seien wichtige Teile beschädigt worden, berichtet die englischsprachige Ausgabe der Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei Quellen aus der russischen Ölindustrie. Die Raffinerie in Rjasan hat 2024 mehr als 13 Millionen Rohöl zu Treibstoff verarbeitet – das entspricht etwa fünf Prozent der gesamten russischen Raffinerie-Kapazitäten.

Eine dritte Quelle sagte Reuters, dass die Produktion in Rjasan schon seit einem ukrainischen Angriff am Freitag stillstehe. Diese auf X verbreiteten Bilder sollen den Angriff am Freitagabend zeigen: