Aktualisiert am 06.02.2025 - 09:51 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Trump hatte am Dienstag bei einem Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Washington gesagt, die USA würden den Gazastreifen in Besitz nehmen. Alle dort lebenden Palästinenser sollten umgesiedelt und insbesondere von Ägypten und Jordanien aufgenommen werden.