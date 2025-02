Notruf-Ausfall in deutscher Millionenstadt

Von t-online , FIN Aktualisiert am 12.02.2025 - 12:49 Uhr

US-Präsident Donald Trump setzt sich weiter für eine diplomatische Lösung im Ukraine-Krieg ein. (Archivbild) (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)

Knapp drei Jahre nach Kriegsbeginn setzt die US-Regierung verstärkt auf Verhandlungen. Vor der Münchner Sicherheitskonferenz mehren sich hochrangige Treffen.

US-Präsident Donald Trump hat seine Bemühungen intensiviert, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Um beide Kriegsparteien schnellstmöglich an den Verhandlungstisch zu bringen, hat er eine Reihe hochrangiger Regierungs- und Kabinettsmitglieder nach Europa und Russland geschickt. Vizepräsident J. D. Vance wird bei seiner ersten offiziellen Auslandsreise von dem US-Sonderbeauftragten für die Ukraine und Russland, Keith Kellogg, zur Münchner Sicherheitskonferenz am kommenden Wochenende begleitet.

Dort wird erwartet, dass beide den amerikanischen Zielen zur Beendigung des Konflikts Nachdruck verleihen. Damit stellt Trump sich gegen die bisherige Ukraine-Strategie der vorherigen US-Administration unter Joe Biden, die Kiew nahezu bedingungslos unterstützt hatte.

Erstes US-Treffen in Moskau seit Jahren

Einen ersten diplomatischen Vorstoß unternahm Trump bereits in den vergangenen Tagen. Auf Anweisung des Präsidenten reiste der US-Sondergesandte Steve Witkoff zu Verhandlungen nach Moskau – die erste Reise eines hochrangigen US-Regierungsvertreters dorthin seit mehreren Jahren.

Nach Angaben des Weißen Hauses befindet sich Witkoff jedoch bereits wieder zurück in den USA. Sein Besuch in Moskau scheint erfolgreich gewesen zu sein. Im Zuge seines Besuchs wurde der 2021 zu 14 Jahren Haft verurteilte und inhaftierte US-Bürger Marc Fogel entlassen und der US-amerikanischen Delegation übergeben. Wieder zurück in den USA schrieb das Weiße Haus auf X: "Versprechen gemacht, Versprechen gehalten", wozu ein Foto gepostet wurde, auf dem der jubelnde Fogel bei seiner Ankunft zu sehen ist.

Der nationale Sicherheitsberater Mike Waltz erklärte dazu, der von Trump, Witkoff und den Beratern des Präsidenten ausgehandelte Austausch diene als "Zeichen des guten Willens der Russen und als Zeichen dafür (…), dass wir uns in die richtige Richtung bewegen, um den brutalen und schrecklichen Krieg in der Ukraine zu beenden".

Nach Angaben des Kremls handelt es sich bei der Freilassung des US-Amerikaners um ein Tauschgeschäft. Russland erwarte demnächst die Rückkehr eines in den USA inhaftierten Staatsbürgers, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau. Die Identität des Gefangenen wird jedoch erst mit seiner Ankunft in Russland bekannt gegeben, so Peskow gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Tass.

Geplantes Treffen in München

Nachdem die Trump-Regierung sich das Ziel gesetzt hatte, den Krieg in der Ukraine innerhalb der ersten 100 Tage nach Trumps Amtseinführung zu beenden, wird erwartet, dass sich der amerikanische Vizepräsident J. D. Vance am Rande der Münchener Sicherheitskonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen wird. Das geht aus einem Bericht von "Politico" hervor, der sich auf zwei mit der Planung der Konferenz vertraute Personen beruft.

Vance, der sich bereits auf der Sicherheitskonferenz 2024 skeptisch gegenüber weiterer US-Hilfe für Kiew zeigte, betonte damals: "Wir können nicht gleichzeitig die Ukraine, den Nahen Osten und Krisengebiete in Ostasien unterstützen."

Hegseth trifft Ukraine-Partner

Derweil befinden sich zwei weitere hochrangige Minister aus Trumps Kabinett auf diplomatischer Mission in Europa. Der umstrittene US-Außenminister Pete Hegseth wird am heutigen Mittwoch bei einem Treffen der Ukraine-Partner bei der Nato in Brüssel erwartet, wo über die Koordinierung weiterer Unterstützungen für die Ukraine beraten werden soll. Dass Hegseth von der Nato einen Kurswechsel erwartet, machte er im Vorhinein bereits deutlich. Auf X schrieb der US-Gesandte: "Die Nato muss eine stärkere, tödlichere Kraft sein – kein diplomatischer Club". Die Nato sieht sich selbst als rein "defensive Allianz".