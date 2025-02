"Ich bin sehr enttäuscht", sagte der US-Präsident in seinem Anwesen Mar-a-Lago und machte Selenskyj persönlich für die Fortdauer des Krieges verantwortlich. Er habe gehört, dass Kiew sich darüber empöre, "keinen Platz" am Gesprächstisch bekommen zu haben, so Trump. "Heute habe ich gehört: ,Oh, wir wurden nicht eingeladen.' Nun, ihr seid seit drei Jahren dort Ihr hättet nie damit anfangen sollen. Ihr hättet einen Deal machen können", sagte Trump an Selenskyj gerichtet und verdrehte damit die Wahrheit über den russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022.

Trump fordert Neuwahlen in Ukraine

"Leider lebt Trump in diesem Bereich der Desinformation"

Auch Präsident Selenskyj äußerte sich am Mittwoch in Kiew erneut zu den Vorwürfen Trumps. "Leider lebt Präsident Trump in diesem Bereich der Desinformation", so Selenskyj. "Wir haben diese Falschinformation gesehen, wir nehmen an, dass sie aus Russland kommt." Zudem warf Selenskyj der Trump-Regierung vor, Kremlchef Putin aus der Isolation befreit zu haben. "Ich glaube, die USA haben Putin geholfen, aus einer jahrelangen Isolation auszubrechen", sagte Selenskyj mit Blick auf die Gespräche Zwischen den USA und Russland in Saudi-Arabien. "All das hat keine positiven Auswirkungen auf die Ukraine."