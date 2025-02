US-Gespräche mit Russland Selenskyj ist verärgert – und kommt vorerst nicht nach Riad

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj: Es sei "wieder einmal über die Ukraine und ohne die Ukraine" gesprochen worden. (Quelle: Efrem Lukatsky/dpa)

Eigentlich wollte der ukrainische Präsident zu Gesprächen mit Russland und den USA nach Saudi-Arabien reisen. Aus Protest hat Selenskyj die Reise verschoben.

"Sie können besprechen, was sie wollen, aber es können keine Entscheidungen ohne die Ukraine getroffen werden, wie der Krieg in der Ukraine zu beendigen ist", sagte Selenskyj bei einer Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Ankara. Es sei "wieder einmal über die Ukraine und ohne die Ukraine" gesprochen worden. "Ich möchte keine Zufälle und daher fahre ich nicht nach Saudi-Arabien", sagte Selenskyj mit Blick auf die Delegationsteilnehmer zu der Verschiebung.

Erdoğan bietet sich als Vermittler an

Selenskyj hatte am Montag betont, dass die Ukraine keine Vereinbarung anerkennen werde, die ohne sie getroffen wurde. Selenskyj forderte mit Blick auf die Verhandlungen über die Zukunft seines Landes "faire" Gespräche unter Einbeziehung der Europäer. Die Ukraine, die EU, die Türkei und Großbritannien sollten in die Gespräche "und die Entwicklung der notwendigen Sicherheitsgarantien mit Amerika" einbezogen werden, so Selenskyj in Ankara.

Der türkische Präsident Erdoğan bot an, dass mögliche Gespräche unter Beteiligung Kiews in der Türkei stattfinden könnten. "Die Türkei wird ein idealer Gastgeber für mögliche Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA in naher Zukunft sein", sagte er bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskyj in Ankara.

Russland lobt Treffen in Riad

Bei ihrem Treffen in Riad hatten die Delegationen der USA und Russlands Verhandlungen zur Beilegung ihrer Differenzen und zur schnellen Beendigung des Ukraine-Kriegs vereinbart. Das US-Außenministerium teilte mit, beide Länder wollten Teams ernennen, um über ein baldiges Ende des Kriegs zu verhandeln. Die russische Delegation lobte, dass die Gespräche "ernsthaft" geführt worden seien. Es sei allerdings "schwer zu sagen", ob es eine Annäherung der Positionen der beiden Länder gegeben habe.