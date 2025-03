Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Amerika ist zu Zugeständnissen bereit, damit Russland einem Waffenstillstand zustimmt. Doch Europa sollte sich gegen die Aufhebung der Sanktionen verwahren.

Ein Ziel hat Wladimir Putin schon mal erreicht. In dieser Woche wird er wieder mit Donald Trump telefonieren. Amerika ist also gewillt, auf Augenhöhe mit Russland zu verhandeln. Der amerikanische Präsident hofiert den russischen Präsidenten.

Loading...

Schon lange stellt sich die Frage, aus welchem Grund der eine dem anderen so viel Verständnis zollt. Kluge Leute, die Donald Trump kennen, führen seine Bereitschaft zum Entgegenkommen auf seine Bewunderung für Autokraten zurück – für starke Männer, die ihr großes Land mit eiserner Faust beherrschen.

Diese Fähigkeit hat Putin zweifellos bewiesen. Er will Russland wieder groß machen und die Mittel dazu, kriegerischen Imperialismus der alten Art, stören Trump nicht, im Gegenteil. Von ihm gibt es Sätze, aus denen sich schließen lässt, wie er sich mit Putin identifiziert.

Zur Person Gerhard Spörl interessiert sich seit jeher für weltpolitische Ereignisse und Veränderungen, die natürlich auch Deutschlands Rolle im internationalen Gefüge berühren. Er arbeitete in leitenden Positionen in der "Zeit" und im "Spiegel", war zwischendurch Korrespondent in den USA und schreibt heute Bücher, am liebsten über historische Themen.

Warum sollte sich Putin auch beeilen?

Ohne Zweifel sieht sich Trump in der Tradition der großen Männer, die sich unerhörte Dinge vornehmen. Was für Putin die Ukraine ist, ist ihm Kanada – ein Land, das er sich unterwerfen will, weil es kein Recht auf Eigenheit, auf Unabhängigkeit besitzt. Der Starke verschlingt den Kleinen, so denken sich Autokraten die Welt.

Aber erst einmal beugen sich die beiden Herren über die Ukraine und machen sich daran, deren Schicksal zu bestimmen. Es ist offenbar egal, dass Putin den Vorschlag für eine Waffenruhe, die 30 Tage anhalten soll, eigentlich abgelehnt hat. Denn wer Bedingungen stellt, Nachfragen hat und europäische Kontingente, die später den endgültigen Waffenstillstand überwachen könnten, vorsorglich ablehnt, signalisiert Desinteresse.

Warum sollte sich Putin auch beeilen? Militärisch sind seine Truppen auf dem Vormarsch, im Donbass wie in der Region Kursk, langsam zwar, aber die Zeit spielt für ihn. Wolodymyr Selenskyj wechselte gerade den Generalstabschef aus, was immer ein Alarmzeichen dafür ist, dass hier etwas schiefgeht.

Darum will Trump Russland auf seine Seite ziehen

Dass Putin überhaupt in die privilegierte Lage geraten ist, Gegenforderungen aufzustellen, verdankt er dem einfühlsamen amerikanischen Präsidenten. Trumps Interesse ist es, Russland an seine Seite zu ziehen im strategischen Großkonflikt mit China. Er glaubt, er bekommt das hin, indem er Angebote unterbreitet, die Russland nicht abschlagen kann. Dazu gehört die Wiederaufnahme in den Kreis der G7-Staaten. Aus ihm war Russland nach der Annexion der Krim ausgeschlossen worden.

Russland ist in der Zwischenzeit eine strategische Partnerschaft mit China eingegangen, wobei Partnerschaft ein großes Wort ist, wenn man die Größenverhältnisse bedenkt. Chinas Einfluss wächst rasant, politisch wie ökonomisch. Russlands Einfluss mäandert, zum Beispiel im Nahen Osten. Deshalb ist China Koch und Russland Kellner.

Trump bringt Putin in eine komfortable Situation. Er will etwas von ihm. Deshalb spielt er mit Selenskyj. Behandelt ihn schäbig. Nennt ihn einen Diktator. Behauptet, die Ukraine habe den Krieg angefangen. Hat Verständnis für Putin und serviert ihm deshalb die Ukraine auf dem Silbertablett.

Trump ignoriert Europa

Trump will diesen Krieg beenden. Er hat es nicht nur großmäulig versprochen, er ist nicht nur davon überzeugt, dass es ihn nicht gegeben hätte, wäre er im Februar 2022 Präsident gewesen – für ihn ist die Ukraine ein Störfaktor, der beseitigt werden muss. Die Lehre, die er daraus zieht, heißt: Putin soll sich nehmen, was er will, und Europa soll schauen, wo es bleibt.