Was wollen die USA von Russland – und umgekehrt? Was wird aus den ukrainischen Interessen? Vor dem Telefonat zwischen Trump und Putin stellen sich viele Fragen.

Worum soll es in dem Telefonat gehen?

In dem Telefonat soll es laut Trump um ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine gehen. Seit der vergangenen Woche liegt dem Kreml ein Angebot über eine 30-tägige Waffenruhe vor, das unter Mitwirkung des US-Außenministers Marco Rubio und einer hochrangigen ukrainischen Delegation im saudi-arabischen Dschidda ausgearbeitet wurde. Bisher hat Russland nicht offiziell reagiert .

Was ist die Position der USA?

Auch gibt es aus Washington – anders als noch unter Biden – die recht klare Forderung an die Ukraine, Gebiete an Russland abzutreten. Trump selbst sagte am Sonntag über das anstehende Telefonat mit Putin: "Wir werden über Land sprechen. Wir werden über Kraftwerke sprechen. Und die Aufteilung von Besitztümer."

Was ist die Position Russlands?

In der vergangenen Woche erklärte Wladimir Putin, das US-Angebot sei zwar ein guter Schritt, doch Russland könne über eine Annahme nur nachdenken, wenn die Wurzeln des Konflikts angegangen werden – also die Frage einer unabhängigen Ukraine. Alexander Grushko, Vize-Außenminister Russlands, sagte am Montag: "Wir werden feste Sicherheitsgarantien als Teil einer Vereinbarung verlangen. Dazu gehört der neutrale Status der Ukraine und die Zusage der Nato-Länder, sie nicht in ihre Allianz aufzunehmen." Wladimir Putin forderte außerdem, die Ukraine dürfe während der Waffenruhe keine Truppen bewegen oder trainieren und auch keine Waffenlieferungen mehr annehmen. Für Russland formulierte Putin solche Forderungen nicht.