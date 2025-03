Nach heftigen innenpolitischen Protesten greift der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan Israel mit heftigen Worten an – und sorgt damit für einen Eklat.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat mit einer heftigen Verbalattacke eine erneute diplomatische Krise mit Israel ausgelöst. "Möge mein Gott Zerstörung und Elend über das zionistische Israel bringen", sagte Erdoğan in einer Rede nach dem Gebet zu Beginn des Zuckerfestes am Sonntag.

Erdoğan unter Druck

Die Beziehungen zwischen Israel und der Türkei sind auf einem historischen Tiefpunkt. Erdoğan hatte die Ermordung vieler Hundert israelischer Zivilisten beim Terrorangriff am 7. Oktober 2023 zwar verurteilt, die dafür verantwortliche Hamas aber später als "Befreiungsorganisation" bezeichnet.

Israel dagegen hatte er in der Vergangenheit als "Terrorstaat" bezeichnet, Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit Adolf Hitler verglichen und dem Land einen "Genozid" an den Palästinensern vorgeworfen. Offiziell plädiert er für eine Zweistaatenlösung in den Grenzen von 1967.