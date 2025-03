Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen hält trotz ihrer Verurteilung zu vier Jahren Haft und einem Kandidaturverbot an ihrer geplanten Präsidentschaftskandidatur fest. "Ich werde kämpfen, ich lasse mich nicht einfach so ausschalten", sagte Le Pen am Montagabend dem Sender TF 1. Sie werde alles dafür tun, "eine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl ins Auge zu fassen", betonte sie.

Ein Gericht in Paris hatte am Montag unter anderem geurteilt, dass Le Pen mit sofortiger Wirkung für fünf Jahre von allen öffentlichen Ämtern ausgeschlossen wird. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass unter anderem Le Pen als Vorsitzende der Partei RN mehr als vier Millionen Euro aus Mitteln des Europäischen Parlaments veruntreut hat, um Mitarbeiter der Partei in Frankreich zu bezahlen.