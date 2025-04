So reagiert die internationale Presse auf Trumps Zölle

Aktualisiert am 03.04.2025 - 16:14 Uhr

Aktualisiert am 03.04.2025 - 16:14 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Europa zwischen Widerstand und Sorge um Eskalation

In Spanien fordert die wirtschaftsliberale Zeitung "El Economista" aus Madrid eine entschlossene Reaktion der EU auf die "Zolloffensive" Trumps. Zwar bestehe im Warenhandel ein Überschuss zugunsten Europas, doch im Dienstleistungsbereich sei die EU stark abhängig von US-Techkonzernen. Gerade darin sieht das Blatt ein mögliches Druckmittel: Die Besteuerung dieser Konzerne, der "Magnificent Seven", könne Brüssel nutzen, um Trump auf Augenhöhe zu begegnen.

Deutlich zurückhaltender argumentiert die wirtschaftsliberale "Neue Zürcher Zeitung" aus der Schweiz. Europa solle auf Gegenzölle verzichten und stattdessen Freihandel mit gleich gesinnten Partnern stärken. Andernfalls drohe ein Rückfall in merkantilistische Denkmuster mit globalen Folgen.

Der Zürcher "Tages-Anzeiger" hingegen sieht in Trumps Vorgehen den Beginn eines offenen Handelskriegs mit der EU. Die geplanten Zölle könnten europäische Unternehmen empfindlich treffen, die Reaktionen Brüssels seien bislang nicht absehbar – doch wirtschaftliche Belastungen für Europa seien nahezu unausweichlich.

Auch "De Tijd" , eine wirtschaftsnahe Zeitung aus Belgien , zeigt sich alarmiert. Die Maßnahmen seien ein "Frontalangriff" auf globale Handelsströme, zumal viele Unternehmen – etwa in der Autoindustrie – auf internationale Lieferketten angewiesen seien. Die erwarteten Einnahmen aus den Zöllen stünden auf wackeligen Beinen.

In Österreich spricht die konservative Tageszeitung "Die Presse" von einem möglichen Übergang vom Handelskrieg zu einem Währungskrieg. Da europäische Produkte durch den abgewerteten Euro günstiger würden, sei mit Gegenmaßnahmen aus Washington zu rechnen. China , das seinen Wechselkurs kontrolliert, werde seinerseits nicht untätig bleiben.

Die linksliberale ungarische Zeitung "Nepszava" sieht in Trumps Politik einen Bruch mit internationalen Normen. Verträge und Bündnisse würden entwertet, doch gleichzeitig könnten die Entwicklungen in Europa zu einer Stärkung der EU und einer Abkehr von rechten Parteien führen.

Die britische "Financial Times" , wirtschaftsliberal, mit globalem Fokus, stellt die Frage, ob Trump seine aggressive Handelspolitik überhaupt dauerhaft durchhalten kann. Politischer und wirtschaftlicher Gegenwind – etwa von Unternehmen, Gerichten oder dem Kongress – könnten ihn zum Umdenken zwingen.

In Irland bezeichnet die "Irish Times", traditionell mitte-links positioniert, Trumps Kurs als Wendepunkt in der Wirtschaftsgeschichte. Die kurzfristigen Schäden seien erheblich, ein langfristiger Nutzen fraglich. Der Präsident werde seine Strategie dennoch weiterverfolgen, koste es, was es wolle.