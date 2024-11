Game of Thrones - das Spiel zur Serie

Im Wahlkampf drohte Donald Trump mit der Entsendung von US-Truppen nach Mexiko. So will er Drogenkriminalität bekämpfen. Leidtragend könnte im Fall der Fälle jedoch die Zivilbevölkerung sein.

Mit markigen Worten sparte Donald Trump im Wahlkampf praktisch nie. Besonders in Fahrt kam der designierte Präsident jedoch stets, wenn es um eines seiner Herzensprojekte ging: die Migrationspolitik. Häufig nahm Trump dabei Mexiko ins Visier. Millionen Migranten, die der Republikaner als Kriminelle ansieht, sollen abgeschoben werden – der Großteil von ihnen kommt aus dem südlichen Nachbarland der Vereinigten Staaten. Und mehr noch: Trump droht dem Nachbarn mit hohen Einfuhrzöllen, die die mexikanische Wirtschaft auf die Probe stellen würden.

Noch martialischer aber wurde es, wenn es um Trumps Drogenpolitik ging. Militärische Schläge gegen mexikanische Drogenkartelle seien "absolut" auf dem Tisch, erklärte Trump im Juni in einem Interview mit Fox News. 300.000 Menschen würden in den USA jährlich an Überdosen der Droge Fentanyl sterben, die aus Mexiko ins Land gebracht werde, behauptete Trump. Sein designierter "Grenz-Zar" Tom Homan drohte den Kartellen, dass Trump ihnen "viel Aufmerksamkeit" schenken würde. Die Regierung Trump wolle die kriminellen Organisationen "ausschalten".

Homan soll sich als Chef der Polizei- und Zollbehörde ICE eigentlich um den Schutz der Grenze kümmern. Dass er sich nun den Drohungen seines künftigen Chefs an die mächtigen mexikanischen Drogenkartelle anschließt, lässt Böses erahnen. Denn in den vergangenen Jahrzehnten hat der "Krieg gegen die Drogen" der USA schon viele Wendungen angenommen. Zum Wohle der Menschen in den Ländern Lateinamerikas ist es jedoch selten ausgegangen.

"Mexiko reagiert empfindlich auf Verletzungen der nationalen Souveränität"

Laut dem Lateinamerika-Experten Günther Maihold sind die Länder Süd- und Mittelamerikas dabei oft eine Art Spielball der US-Politik. "Die Drogenpolitik und deren Folgen für die Länder Lateinamerikas gehen meist auf innenpolitische Entwicklungen in den USA zurück", sagt er im Gespräch mit t-online. Während Joe Biden die Drogenpolitik auch als Gesundheitspolitik verstand, sieht Trump darin vor allem ein Sicherheits- und Migrationsproblem. Und dabei schreckt er offenbar nicht vor drastischsten Maßnahmen zurück.

(Quelle: privat) Zur Person Günther Maihold ist Soziologe und Politikwissenschaftler. Aktuell ist Maihold Honorarprofessor für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin.

Zuvor arbeitete er unter anderem für die Friedrich-Ebert-Stiftung unter anderem in Mexiko, Nicaragua, Panama und Costa Rica. Bis Juni 2023 war Maihold stellvertretender Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik.

Denn Trump würde laut eigener Aussage selbst dann im Kampf gegen die Kartelle zu militärischen Mitteln greifen, wenn Mexiko dem nicht zustimmt. Es wäre eine fatale Missachtung der Souveränität eines Staats. Während seiner ersten Präsidentschaft soll Trump dafür laut seinem ehemaligen Verteidigungsminister Mark Esper Raketenschläge in Betracht gezogen haben. Mittlerweile halten wohl selbst einige Republikaner die Idee einer Truppenentsendung nach Mexiko für nicht abwegig.

"Dass Trump reguläre Truppen nach Mexiko schicken könnte, ist überaus unwahrscheinlich", sagt Maihold dazu. Jegliche Intervention der USA müsste mit Mexiko abgesprochen werden – und "Mexiko reagiert sehr empfindlich auf Verletzungen der nationalen Souveränität", erklärt der Experte. Dennoch sei es denkbar, dass der designierte US-Präsident für eine Intervention einen Umweg nimmt: "Trump könnte auf private Sicherheitsfirmen setzen."

"Trump wird schlicht Fakten schaffen, wenn er das für richtig hält"

Völlig von der Hand zu weisen, ist eine Art von Intervention also nicht. "In der Vergangenheit hat sich Washington schon manchmal über die Souveränität Mexikos hinweggesetzt", so Maihold. "Auch Trump wird schlicht Fakten schaffen, wenn er das für richtig hält."

Was Maihold meint: Erst im vergangenen Juli nahmen US-Beamte den jahrzehntelang gesuchten Gründer des Sinaloa-Kartells, Ismael "El Mayo" Zambada García, auf einem kleinen Flughafen nahe der texanischen Stadt El Paso fest. Er war wohl vom Sohn des berüchtigten Drogenbosses "El Chapo", Joaquín Guzmán Loera, in Zusammenarbeit mit den US-Behörden in die Falle gelockt worden.

Mexiko reagierte ungehalten auf den Alleingang des Nachbarn, forderte einen "vollständigen Bericht" über den Vorgang sowie "Respekt" ein. Es hatte zuvor keinen offiziellen Auslieferungsantrag gegeben.

"Wichtig wäre ein Sicherheitsabkommen zwischen beiden Staaten", sagt Experte Maihold. Er befürchtet jedoch, dass der designierte US-Präsident einen anderen Weg einschlagen könnte: "Gegenüber Mexiko wird Trump vermutlich die Themen Migration, Drogen und Freihandel miteinander vermengen, um so Druck auf das Land auszuüben."