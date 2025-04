Im Zuge der anhaltenden Handelskonflikte zwischen China und den USA hat die Volksrepublik laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" ihre diplomatische Strategie gegenüber der Europäischen Union geändert. Peking plant demnach, einseitig die Sanktionen gegen fünf aktuelle und ehemalige Mitglieder des Europäischen Parlaments aufzuheben. Ein Sprecher von Parlamentspräsidentin Roberta Metsola bestätigte, dass man sich in Gesprächen mit den chinesischen Behörden "in der Endphase" befinde. Das EU-Parlament habe stets darauf gedrängt, die Sanktionen zu beenden und die Beziehungen zu China wieder aufzunehmen, so der Sprecher weiter.

Reaktionen der EU sind zurückhaltend

Die Reaktionen aus Brüssel auf diese Entwicklung sind jedoch zurückhaltend. Der Auswärtige Dienst der EU betonte, dass keine Veränderungen hinsichtlich der Menschenrechtslage in Xinjiang festgestellt worden seien. Daher sehe man keinen Grund, die bestehenden Sanktionen gegen China aufzuheben. Ein EU-Sprecher erklärte der "Süddeutschen Zeitung": "Die EU hat keine Veränderungen der Menschenrechtslage in Xinjiang festgestellt. Daher hält der Rat die China/Xinjiang-bezogenen Benennungen aufrecht."

Der ehemalige Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer äußerte sich skeptisch zu Chinas Ankündigung und bezeichnete die ursprünglichen Sanktionen als strategische Fehlentscheidung Pekings. Er sagte, Peking habe sich damit selbst geschadet und forderte eine umfassendere Aufhebung aller Sanktionen, einschließlich jener gegen das Merics-Institut. Bütikofer betonte: "Diese Sanktionen von chinesischer Seite waren von Anfang an eine große strategische Dummheit. Peking hat sich damit selbst am meisten geschadet."

Diplomat: Die EU wird mit klaren Forderungen kommen

Chinas Regierung zeigt sich unterdessen gesprächsbereit und betont ihr Interesse an einem besseren Verhältnis zur EU. Staatschef Xi Jinping warb erst bei einem Treffen mit europäischen Wirtschaftsvertretern im März für Investitionen in China und bezeichnete ausländische Unternehmen als entscheidend für Chinas Modernisierung: "In China zu investieren heißt, in die Zukunft zu investieren."