Anlässlich der Militärparade zum "Tag des Sieges" der Sowjetunion über Nazi-Deutschland vor 80 Jahren hat Wladimir Putin den Veteranen des Zweiten Weltkriegs gedacht. Es ist das vierte Mal seit dem Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine . In den vergangenen Jahren nutzte Putin diesen Anlass, um scharf gegen den Westen zu schießen. Doch in diesem Jahr war die Rede deutlich zurückhaltender.

Der Osteuropa-Experte Alexander Libman von der Freien Universität Berlin , sieht darin aber nicht einen Versuch, auf den Westen zuzugehen, sondern hauptsächlich einen Versuch, die Achse Moskau-Peking zu stärken. "Das ganz Zentrale in der Rede ist der persönliche Dank an China ."

China hat ein anderes Selbstbld als Russland

Putin betont die Einheit Russlands

Dabei erwähnt er auch die Leistungen von Mitgliedern der Roten Armee die aus ukrainischen Städten wie Odessa, Sewastopol und Mariupol stammen, ohne jedoch die Ukraine namentlich zu erwähnen. "Die explizite Nennung der Ukraine ist in diesem Kontext nicht nötig. In gewisser Weise spricht er in diesem Kontext allen ehemaligen sowjetischen Teilrepubliken die eigene Staatlichkeit ab, weil sie für ihn alle russisch sind", so Libman.