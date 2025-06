Aktualisiert am 20.06.2025 - 13:51 Uhr

Soldaten der russischen Armee üben Angriffe (Archivbild): In Charkiw soll ihnen angeblich ein Vorstoß gelungen sein. (Quelle: IMAGO/Stanislav Krasilnikov/imago)

Russisches Verteidigungsministerium meldet Vorstoß im Nordosten der Ukraine

Russische Truppen setzen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ihren Vormarsch im Nordosten der Ukraine fort. In der Region Charkiw sei die Siedlung Moskowka erobert worden, teilt das Ministerium mit. Die Angaben aus der Gefechtszone können unabhängig nicht überprüft werden.

Iranischer Raketenschlag tötet ukrainische Familie in Israel

Putins große Wirtschaftsshow gerät zum Spagat

Russische Drohne zerstört mehrstöckiges Wohnhaus in Odessa

In Odessa sind nach dem Einschlag einer russischen Kampfdrohne in ein vierstöckiges Wohnhaus Böden und Wände eingestürzt. Möglicherweise sind Menschen unter den Trümmern gefangen. Wie die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform berichtet, gab Bürgermeister Hennadiy Trukhanov dies auf Telegram bekannt. "Als Folge eines Drohnenangriffs ist ein Großbrand ausgebrochen, der ein vierstöckiges Wohnhaus buchstäblich zerstört hat", schrieb er. Nach Angaben des Bürgermeisters sind die Böden und Wände des Gebäudes eingestürzt, und möglicherweise sind Menschen unter den Trümmern gefangen. "Die Rettungsdienste sind im Einsatz", so Trukhanov.