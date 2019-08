Im Segelboot nach New York

Greta Thunberg startet zweiwöchige Atlantikreise

14.08.2019, 18:04 Uhr | dpa, pdi

Greta Thunberg ist in See gestochen: Die 16-jährige Klimaaktivistin startet mit einer Hochseejacht ihre Reise über den Atlantik zum Klimagipfel in New York.

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist in Großbritannien auf ihrem Weg in die USA in See gestochen. Gemeinsam mit den beiden Profiseglern Boris Herrmann und Pierre Casiraghi legte die 16-Jährige mit der Hochseejacht "Malizia" im Hafen von Plymouth in Richtung New York ab. An Bord befinden sich auch Thunbergs Vater Svante und der Filmemacher Nathan Grossman, der eine Dokumentation über die Tour plant.



Die Reise dürfte rund zwei Wochen dauern. Die Hochseejacht überquere den Atlantik damit aber immer noch "schneller als die meisten Containerschiffe", sagte Herrmann, der deutsche Kapitän der "Malizia", vor dem Ablegen. Thunberg fliegt nicht, weil Flugzeuge immense Mengen klimaschädlicher Treibhausgase ausstoßen.

Die Schwedin will ihren Kampf für einen beherzteren Einsatz der Politik gegen die Klimakrise auf der anderen Seite des Ozeans fortsetzen. Im September wird sie am UN-Klimagipfel vieler Staats- und Regierungschefs in New York teilnehmen, im Dezember steht in Chile die Weltklimakonferenz an. Rund um diese beiden zentralen Termine will sie an Klimaprotesten teilnehmen, Betroffene der Klimakrise sowie andere Aktivisten und Entscheidungsträger treffen.

Mit dem Segelschiff: Auf dieser Route reist Greta Thunberg über den Atlantik. (Quelle: Team Malizia/Boris Herrmann)



"Sage niemandem, was er zu tun hat"

Thunberg hält Kreativität für ihr Erfolgsrezept. "Am Anfang hat man meine Stimme nicht gehört. Ich habe es weiter versucht, bis ich meinen Weg gefunden hatte, damit man mir zuhört. Man muss kreativ sein", sagte sie am Mittwoch kurz vor Beginn ihrer Atlantikreise im britischen Plymouth.

Good news!

I’ll be joining the UN Climate Action Summit in New York, COP25 in Santiago and other events along the way.

I’ve been offered a ride on the 60ft racing boat Malizia II. We’ll be sailing across the Atlantic Ocean from the UK to NYC in mid August.#UniteBehindTheScience pic.twitter.com/9OH6mOEDce — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 29, 2019

Auch in den USA will sich Thunberg für eine bessere Klimapolitik einsetzen. Hat sie die Kraft, US-Präsident Donald Trump umzustimmen? "Nein!", antwortet die Jugendliche auf einer Pressekonferenz im Freien vor etwa 200 Journalisten und Schaulustigen. "Ich sage niemandem, was er zu tun oder zu lassen hat."

Die Profisegler Herrmann und Casiraghi hatten sich bereit erklärt, Thunberg über den Atlantik zu bringen. "Uns ist klar, dass nicht jeder auf einer Hightech-Jacht übers Meer segeln kann ... Aber jeder kann in seinem Garten anfangen, etwas zu ändern. Und mit vielen kleinen Schritten können wir etwas erreichen", sagte Herrmann.







Thunberg protestierte seit August 2018 regelmäßig vor dem Reichstag in Stockholm dafür, dass Schweden mehr für den Klimaschutz tut. Aus ihrem Schulstreik ist eine internationale Klimaprotestbewegung mit Hunderttausenden Anhängern geworden.