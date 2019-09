USA aktivieren Militärbündnis gegen Venezuela

Der Konflikt um das krisengeschüttelte Venezuela erreicht eine neue Stufe der Eskalation: Kolumbien wirft dem sozialistischem Regime vor, Guerillas zu unterstützen. Steht eine Militärintervention bevor?

Angesichts des Konflikts mit Venezuela hat die Regierung in Washington ein Militärbündnis aktiviert, dem neben den USA zehn Länder der Region angehören. Die Entscheidung sei auf Bitten der venezolanischen Übergangsregierung und angesichts von "kriegslüsternen Aktionen der venezolanischen Armee" unter Präsident Nicolás Maduro gefallen, erklärte US-Außenminister Mike Pompeo. Mit der Aktivierung des Interamerikanischen Vertrages über gegenseitigen Beistand (Tiar) wäre theoretisch die Voraussetzung für einen US-Einmarsch nach Venezuela gegeben.

Dort ringen der von Russland unterstützte sozialistische Machthaber Nicolás Maduro und der vom Westen unterstützte demokratische Oppositionsführer Juan Guaidó seit Monaten um die Macht. Parlamentspräsident Guaidó hatte sich im Januar nach offenbar manipulierten Wahlen, aus denen Staatschef Maduro als Sieger hervorgegangen sein soll, zum Übergangspräsidenten erklärt und wird von mehr als 50 Staaten anerkannt – darunter Deutschland und die USA.

The U.S. joins 11 partner nations in invoking the Rio Treaty to confront the political, economic, & humanitarian crisis unleashed by Maduro on #Venezuela & the region. Together we will consider multilateral economic & political options to end the havoc. https://t.co/COIIcIEWav