"Historischer Tag"

Israel legt Annexionspläne im Westjordanland auf Eis

13.08.2020, 18:06 Uhr | AFP, dpa, dru

Checkpoint in Qalandia im Westjordanland: Israel will nun doch nicht große Teile des Westjordanlandes annektieren. (Quelle: Zuma Press/imago images)

Israel und die Golfstaaten machen einen großen Schritt aufeinander zu: Künftig wird es diplomatische Beziehungen zwischen beiden Seiten geben. Israel war dafür zu einem wichtigen Zugeständnis bereit.

Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate haben eine vollständige Normalisierung ihrer Beziehungen vereinbart. Der Kronprinz von Abu Dhabi, Mohammed bin Said Al Nahjan, bestätigte am Donnerstag auf Twitter entsprechende Angaben von US-Präsident Donald Trump.

Israel werde dafür im Gegenzug seine Annexionspläne im Westjordanland stoppen, erklärte der Botschafter Abu Dhabis in den USA am Mittwoch. Die Einigung sei unter Vermittlung der US-Regierung zustande gekommen, erklärte Trump. "Ein historisches Friedensabkommen zwischen unseren beiden guten Freunden, Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten", schrieb der US-Präsident.



Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu würdigte einen "historischen Tag". In der gemeinsamen Erklärung hieß es, Delegationen aus Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten wollten in den kommenden Wochen Vereinbarungen über Themen wie Sicherheit, Investitionen, Tourismus, direkte Flugverbindungen, Technologie und eine Einrichtung von Botschaften unterzeichnen.

Langsame Annäherung zwischen Israelis und Arabern

Israel unterhält bislang keine diplomatischen Beziehungen zu den Golfstaaten. Das Land hat aber bereits diplomatische Beziehungen zu seinen Nachbarn Jordanien und Ägypten, deren Bevölkerung ebenfalls mehrheitlich muslimischen Glaubens ist.

Die Beziehungen zwischen Israel und den Emiraten hatten sich in den vergangenen Jahren schrittweise verbessert. Offiziell unterhalten die beiden Länder keine diplomatischen Beziehungen. Berichten zufolge haben die Emirate aber längst heimlich Kontakte mit Israel geknüpft. In den beiden Emiraten Abu Dhabi und Dubai leben schätzungsweise 3.000 Menschen jüdischen Glaubens.

Nach Jahrzehnten des Konflikts mit den Palästinensern ist der Staat Israel in vielen Ländern des arabischen Raums weiterhin unbeliebt oder verhasst. Vor allem die Golf-Monarchien, darunter Saudi-Arabien und die Emirate, sehen den Iran inzwischen aber als größte Bedrohung für die Region an. Israel wird in Abu Dhabi und Riad deshalb auch als möglicher Partner beim Versuch gesehen, den Einfluss des Irans im Nahen Osten zurückzudrängen.