Aktualisiert am 11.05.2022 - 10:45 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Vereinigten Staaten (USA) verstĂ€rken ihre PrĂ€senz im östlichen Mittelmeer . Bis Ende Juli sollen zehn Tarnkappenjets der US-Luftwaffe vom Typ F-35 und 14 F-15 Kampfbomber auf einen StĂŒtzpunkt auf Westkreta (Souda Bay) verlegt werden – zusammen mit rund 500 Piloten und Technikern. Dies berichtete die Athener Zeitung "Kathimerini" am Mittwoch unter Berufung auf Kreise des Verteidigungsministeriums in Athen .

Abkommen mit Griechenland

Die Stationierung basiert auf einem neuen Abkommen zur militĂ€rischen Zusammenarbeit von Griechenland und den USA, das an diesem Donnerstag (12. Mai) vom Parlament in Athen ratifiziert werden sollte. Von Souda Bay aus kann die US-Luftwaffe sowohl in der östlichen HĂ€lfte des Mittelmeeres als auch im Schwarzen Meer operieren. Dort gibt es auch einen großen MarinestĂŒtzpunkt der USA.