Prof. Dr. Peter Filzmaier: Der Politikexperte ist Professor fĂŒr Demokratiestudien und Politikforschung. (Quelle: Eventpress/imago-images-bilder)

Filzmaier spricht von einem "Mythos", der sich aus Halbwahrheiten und Unlogik speise: TatsĂ€chlich wurde Österreich weder in den Ungarn-Aufstand 1956 noch in den Prager FrĂŒhling 1968 hereingezogen, die russischen Truppen respektierten die Grenzen. Dass die NeutralitĂ€t den Wirtschaftsaufschwung nach dem Krieg befeuert habe, sei aber falsch – wirtschaftlich sei Österreich nie neutral gewesen, sondern klar westlich und marktwirtschaftlich orientiert.

Besonders wirkmĂ€chtig war die "aktive NeutralitĂ€tspolitik" des Sonnenkanzlers Bruno Kreisky in den 1970er-Jahren: Österreich schwang sich damals zum "BrĂŒckenbauer" und Zentrum der Weltgemeinschaft auf, mit UNO-Sitz und wichtigen Gipfeltreffen in Wien. Bis heute zehrt die Politik von diesem Ruf, mit dem Kanzler Nehammer auch seinen rĂ€tselhaften Besuch bei Wladimir Putin in Moskau rechtfertigte. "Aber was aktive NeutralitĂ€tspolitik heute genau bedeutet", sagt Peter Filzmaier, "wird nicht nur nicht definiert, sondern gar nicht hinterfragt. Aber alle stehen innerlich still."

Mythen hin, Halbwahrheiten her: Die Bevölkerung hat die NeutralitĂ€t verinnerlicht. In einer Umfrage der Österreichischen Gesellschaft fĂŒr Europapolitik von Mitte MĂ€rz – also nach dem russischen Angriff – halten neun von zehn Befragten sie fĂŒr wichtig oder sehr wichtig. Nur 17 Prozent sprachen sich fĂŒr einen Nato-Beitritt aus.

"WĂŒrden das auch nicht fĂŒr Putin haben wollen"

Kanzler Nehammers Beharren auf der NeutralitĂ€t spreche also vor allem fĂŒr seine "Lesekompetenz in Sachen Umfragen", meint Politikexperte Filzmaier. Zwar drangen in den Wochen nach der russischen Invasion aus der zweiten Reihe der ÖVP vorsichtige DiskussionsvorschlĂ€ge – die wenige Tage spĂ€ter vom Kanzler höchstpersönlich rabiat eingefangen wurden. Seitdem sind alle Parteimitglieder auf Linie, auch ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, die sich vom Sinneswandel in Schweden und Finnland nicht beirren lĂ€sst: "Aufgrund der geografischen Situation und der direkten Nachbarschaft zu Russland haben diese LĂ€nder eine andere BedrohungseinschĂ€tzung", sagte sie im "Standard".