London hält an Ruanda-Plan fest – Abschiebeflug vorerst abgesagt

Trotz etlicher Klagen und Kritik will die britische Regierung an ihrem Plan festhalten und Asylsuchende nach Ruanda fliegen. Nun macht ein europÀisches Gericht diesem Vorhaben vorerst einen Strich durch die Rechnung.

Trotz einer folgenreichen Niederlage vor Gericht will die britische Regierung an ihrem umstrittenen Plan festhalten, Asylsuchende verschiedener NationalitĂ€ten nach Ruanda auszufliegen. "Wir lassen uns nicht davon abschrecken, das Richtige zu tun und die Grenzen unserer Nation zu schĂŒtzen", sagte Innenministerin Priti Patel am Dienstagabend, nachdem der EuropĂ€ische Gerichtshof fĂŒr Menschenrechte in Straßburg mit einer seltenen Intervention die PlĂ€ne ihrer Regierung zunĂ€chst durchkreuzt hatte. Man arbeite nun bereits daran, den nĂ€chsten Flug vorzubereiten, ergĂ€nzte Pratel.