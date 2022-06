"Europa aufr├╝tteln" Vater und Bruder von Assange fordern deutsche Unterst├╝tzung Von afp , dpa 20.06.2022 - 22:12 Uhr Lesedauer: 2 Min. Julian Assange in London (Archiv): Die britische Regierung genehmigte in der vergangenen Woche die Auslieferung des Wikileaks-Gr├╝nders. (Quelle: Frank Augstein/AP/dpa-bilder)

Julian Assange soll an die USA ausgeliefert werden ÔÇô seine Familie will das verhindern und wirbt auch in Deutschland um Unterst├╝tzung. Die Regierung sieht die Bedingungen f├╝r eine Aufnahme nicht gegeben.

Im Fall der drohenden Auslieferung des Wikileaks-Gr├╝nders Julian Assange von Gro├čbritannien an die USA geht der Sprecher von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nicht von einer Aufnahme in Deutschland aus. "Ich glaube, daf├╝r sind die Voraussetzungen nicht da", sagte Steffen Hebestreit am Montag vor Journalisten in Berlin. Assange k├Ânne nur aufgenommen werden, wenn er in Deutschland sei.

Zu m├Âglichen Kontakten zu den betroffenen Regierungen k├Ânne er nichts sagen, sagte Hebestreit weiter. Es handele sich um "ein Rechtsverfahren" in einem anderen Land. Er w├╝sste nicht, wie die Bundesregierung da auf politischer Ebene eingreifen k├Ânne.

Vater und Sohn von Assange hoffen auf G7-Gipfel

Familienangeh├Ârige von Assange haben von der Bundesregierung indes rasche Unterst├╝tzung verlangt. Kurz vor dem anstehenden G7-Gipfel im bayerischen Elmau appellierten der Vater und der Bruder Assanges an die Regierung, in dem Fall direkt auf die USA zuzugehen. "Die deutsche Regierung sollte Pr├Ąsident (Joe) Biden gegen├╝ber ihre Besorgnis zum Ausdruck bringen und darum bitten, dass dieses Verfahren eingestellt wird", sagte der Assanges Bruder, Gabriel Shipton, am Montag in Berlin.

Assanges Bruder Gabriel Shipton in Berlin: Die Bundesregierung sollte die USA "darum bitten, dass dieses Verfahren eingestellt wird." (Quelle: Paul Zinken/dpa-bilder)