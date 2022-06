Wie Merkel und Obama: G7-Chefs posieren vor legendärer Holzbank

Das dĂŒrfte das Bild sein, das von diesem G7-Gipfel im bayerischen Elmau in Erinnerung bleibt: Die Staats- und Regierungschefs fĂŒhrender demokratischer WirtschaftsmĂ€chte haben sich am Sonntagabend an der legendĂ€ren Holzbank versammelt, an der schon 2015 vor Schloss Elmau ein ikonisches Bild der frĂŒheren Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem damaligen US-PrĂ€sidenten Barack Obama entstand.