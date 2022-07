Grenzblockaden und Sirenenalarm im Kosovo

Im Norden des Kosovo kommt es zu Konflikten zwischen Serben und Kosovaren. Wie die kosovarische Zeitung "Koha Ditore" berichtet, seien Grenzübergänge durch Serben blockiert worden. Die kosovarische Polizei habe die Übergänge daraufhin geschlossen. In der Stadt Mitrovica im Norden des Kosovo erklang Medienberichten zufolge ab dem Nachmittag Sirenenalarm. Laut Beiträgen in den sozialen Medien läuteten in Orten im Nordkosovo dauerhaft auch die Glocken von Kirchen und Klöstern. Unbekannte hätten außerdem Schüsse in Richtung kosovarischer Polizisten abgegeben, verletzt worden sei dabei niemand, teilte die Polizei in Pristina am späten Sonntagabend mit.