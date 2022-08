Chinesische Kriegsschiffe überqueren Grenze – Taiwan schickt F-16-Kampfjets

Chinesische Kriegsschiffe haben Insidern zufolge am Sonntag bei ihren Militärübungen erneut die inoffizielle Pufferzone zu Taiwan überschritten. Jeweils etwa zehn Kriegsschiffe kamen sich in der Taiwanstraße nahe, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Dabei hätten chinesische Militärboote die inoffizielle Grenzlinie in der Mitte der vielbefahrenen Schifffahrtsstraße überschritten. Ein Beobachter beschrieb die Manöver als "Katz- und Mausspiel" auf hoher See. "Die eine Seite versucht zu kreuzen, und die andere Seite stellt sich in den Weg."