Erdoğan droht Griechenland mit Krieg: "Wir kommen über Nacht"

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat Griechenland mit einem militärischen Angriff gedroht. "Wenn die Zeit kommt, werden wir tun, was nötig ist", sagte Erdoğan bei einem Auftritt im Rahmen einer Technikmesse in der Schwarzmeer-Stadt Samsun. "Wir können plötzlich über Nacht kommen", fügte er hinzu – eine unverhohlene Kriegsdrohung gegen einen Nato-Partner.

Laut dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND) wiederholte Erdoğan in seiner Rede in Samsun, dass Griechenland die Insel in der östlich Ägäis "besetzt" halte. Das griechische Außenministerium wollte laut RND nicht auf die "türkischen Provokationen" und Drohungen reagieren. Griechenland kündigte allerdings an, die Nato-Partner unterrichten zu wollen.