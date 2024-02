"In Deutschland sieht man kaum Leichen"

Francesco Bidognetti lautet der Name des Camorra-Bosses, der mich zu dieser Existenz verurteilt hat. Der Prozess, der wegen seiner Drohungen gegen mein Leben läuft, zieht sich nun seit 17 Jahren hin. In diesem Zeitraum ist er gerade einmal in erster Instanz verurteilt worden. In Deutschland wäre das undenkbar, aber in Italien ist das eben so. Es ist ein Land, in dem Prozesse unendlich lange dauern, ein Land, in dem es sehr schwierig ist, sich in einer Demokratie zu fühlen.