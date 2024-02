Russische Kritiker von Wladimir Putin und seinem Angriffskrieg leben gefährlich. Der Kreml-Autokrat geht im In- und Ausland immer gnadenloser gegen seine Gegner vor.

Wladimir Putin hat Russland fest im Griff. Bei der kommenden Präsidentschaftswahl im März tritt er für seine dritte Amtszeit in Folge an. Damit das überhaupt möglich ist, ließ der Kremlchef extra die russische Verfassung ändern. Sollte Putin 2030 eine weitere sechsjährige Amtszeit im Kreml beenden, wäre er 30 Jahre an der Macht.

Damit würde er Josef Stalin überholen, der die Sowjetunion von 1924 bis 1953 führte. Er wäre dann der am längsten amtierende Staatschef Russlands seit Zarin Katharina der Großen im 18. Jahrhundert. Denn selbst, als der 71-Jährige von 2008 bis 2012 nicht mehr als Präsident antreten durfte, installierte er mit Dmitri Medwedew eine seiner Marionetten.

Putin steuert sein Land immer kompromissloser in Richtung einer Diktatur. Kritik ist nicht erwünscht. Deshalb geht der Kreml seit zwei Jahren mit besonderer Härte gegen Kritiker des russischen Angriffskrieges in der Ukraine vor. Viele sind bereits ins Ausland geflohen, doch selbst dort sind sie nicht vor dem Zugriff Moskaus sicher. Das ist genau das Signal, das Putin in die Welt und ins eigene Land schicken möchte.

Drohung an Putin-Kritiker

Denn die Verfolgung von Gegnern dient der russischen Führung nicht nur zum Machterhalt, der Kreml möchte vor allem seine Gegner einschüchtern. Die Botschaft: Haltet euch raus aus der Politik, seid still, denn ihr seid nirgendwo sicher. Je bekannter die Kritiker, desto gefährlicher lebten sie. Das hat sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt: Putins Gegner wurden weggesperrt, vergiftet oder auf offener Straße erschossen.

Kritiker werden von der russischen Führung schnell als "ausländische Agenten" gebrandmarkt. Dann droht ihnen ein jahrzehntelanger Aufenthalt in einem Straflager (mehr zu den Zuständen in russischen Straflagern lesen Sie hier).

Doch selbst die prominenten russischen Stars, die aus Russland geflohen sind, leben gefährlich. "Dort (Anm. d. Red.: im Ausland) zu sitzen, nachdem man aus dem Land geflohen ist, ist natürlich einfach und angenehm. Aber wir werden das nicht zulassen", erklärte der Duma-Abgeordnete Andrej Lugowoj. "Jeder, der versucht, seiner Heimat und seinen Bürgern zu schaden, wird alles verlieren und dort, außerhalb unseres Landes, wie der letzte Hund sterben."

Das Zynische an Lugowojs Ausbruch: Ein britisches Gericht wirft ihm eine Beteiligung am Mord des russischen Geheimdienstoffiziers Alexander Litwinenko im Jahr 2006 in London vor. Erst vor Kurzem hatte die Duma ein Gesetz verabschiedet, das es ermöglicht, das Eigentum von Kriegsgegnern zu beschlagnahmen. Dass sich Lugowoj dazu äußert, ist kein Zufall – es ist eine Drohung.

Drama um Rockband Bi-2

Der Kreml nimmt es zunehmend als Gefahr wahr, dass sich prominente Kritiker im Ausland frei über den Krieg und über das Regime äußern. Deshalb hat der Kreml im Blick, wer sich gegen Putin positioniert. Sie werden gejagt – vor allem in den Ländern, auf die Russland politischen Einfluss hat. Das russische Kalkül: Wenn eine Jagd erfolgreich ist, wirkt das auf all diejenigen abschreckend, die darüber nachdenken, gegen Putin aus dem Ausland vorzugehen.