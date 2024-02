Aktualisiert am 15.02.2024 - 21:13 Uhr

Was plant Russland konkret im Weltraum? Die US-Regierung hat jetzt neue Erkenntnisse veröffentlicht.

Die US-Regierung hat bestätigt, dass Russland eine neue Anti-Satelliten-Waffe entwickelt habe. Davon gehe jedoch "keine unmittelbare Bedrohung für irgendjemandes Sicherheit aus", sagte am Donnerstag der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby. Die Waffe sei bisher allerdings noch nicht in den Dienst gestellt. US-Medien hatten zuvor berichtet, dass Russland Pläne zur Stationierung einer Atomwaffe im All vorantreibe. Diese Waffe könne Satelliten ins Visier nehmen.