Nach dem Terroranschlag in Moskau muss Wladimir Putin an einer weiteren Front kämpfen. Die Ukraine könnte das gegenwärtige Chaos in Russland nutzen, um sich im Krieg Luft zu verschaffen.

Nun also doch. Wladimir Putin verkündet, dass Islamisten für die Terrorattacke in Moskau mit mindestens 139 Todesopfern verantwortlich sind. "Wir wissen, dass das Verbrechen von radikalen Islamisten begangen wurde", erklärt der russische Präsident am Montagabend. Drei Tage hatte Putin den islamistischen Tathintergrund zurückgehalten und stattdessen den Verdacht in Richtung der Ukraine gelenkt. Und an diesem Narrativ wird die russische Führung auch weiterhin festhalten.

Putin möchte laut eigener Darstellung nun wissen, wer der Auftraggeber dieses terroristischen Angriffs ist. Es gibt keinerlei Indizien dafür, dass die Islamisten oder gar die Terrormiliz IS von einer anderen Macht beauftragt wurden. Trotzdem nutzt der Kreml das Misstrauen und den Hass gegenüber dem Westen und der Ukraine, den die russische Propaganda seit vielen Jahren in der russischen Gesellschaft befeuert. Das allerdings sind lediglich Nebelkerzen.

Die russische Führung sieht sich gegenwärtig mit enormen Problemen konfrontiert. Einerseits muss Putin auf den Terror reagieren, denn der Angriff auf die Crocus City Hall dokumentiert auch das Versagen seines Sicherheitsapparates. Andererseits kann sich Russland einen umfassenden Krieg gegen den Terror nicht leisten, denn es bleibt Putins oberste Priorität, seinen Angriffskrieg in der Ukraine zu gewinnen. Die ukrainische Armee könnte dagegen vom Chaos in Russland profitieren und sich Zeit und Luft verschaffen. Dem Kreml drohen nun Kämpfe an vielen Fronten.

Kreml hält an Feindbild fest

Fest steht: Noch bevor die Flammen der Crocus City Hall in Moskau am Samstag gelöscht waren, stand der terroristische Anschlag schon im Schatten der Kreml-Propaganda. Es geht nicht wirklich darum, die wahren Täter und deren Hintergründe zu identifizieren, sondern das alles wird den machtpolitischen Zielen des russischen Präsidenten untergeordnet.

In erster Linie geht es Putin darum, Chaos und Instabilität in Russland zu vermeiden. Es ein großes multiethnisches Land, das von ihrem Präsidenten in einen Kriegszustand versetzt wurde. In Russland selbst leben bis zu 20 Millionen Muslime und es ist im Interesse Putins, dass die russische Gesellschaft nicht weiter gespalten wird. Schon jetzt gibt es Berichte darüber, dass Russinnen und Russen in Moskau nicht mehr von Taxifahrern mit muslimischem Migrationshintergrund befördert werden möchten. Dem will der Kreml einen Riegel vorschieben.

Putins Botschaft: Der Feind kommt von außen. Es sind angebliche Nazis in der Ukraine, die vom Westen unterstützt werden und zur Terrorgefahr für Russland werden. Damit möchte der Kreml die eigenen Reihen gegen den äußeren Feind schließen, denn immerhin sterben Christen und Muslime gemeinsam für Putins Sache an der Front in der Ukraine. Zwischen der Ukraine und dem islamistischen Terror in Russland gibt es keine Verbindungen, aber viele Russinnen und Russen glauben das. Denn sie bekommen täglich von der russischen Propaganda erzählt, dass sie vom kollektiven Westen als Feind gesehen werden.

Versagen russischer Sicherheitsorgane

Damit versucht der Kreml-Chef außerdem, sein eigenes Versagen zu kaschieren. Wenige Tage vor dem Terroranschlag hatte er noch den Versuch der Amerikaner, Russland vor einer Terrorattacke zu warnen, abgetan. Die USA würden versuchen, Chaos zu stiften und das Land zu destabilisieren, hatte Putin erklärt. Diese Aussagen sind im Angesicht des Terroranschlags nicht nur schlecht gealtert, sie sind peinlich für Putin. Vor allem auch, weil die Amerikaner diese Warnung auf die Seite ihrer Botschaft in Russland veröffentlichten – vor der Tat.