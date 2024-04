Am 25. April feierte Portugal den 50. Jahrestag seiner Nelkenrevolution 1974. Damals kamen enttäuschte Rückkehrer aus Portugals Kolonialkrieg in Afrika zurück, sie hatten keine Möglichkeit, ihre Regierung verbal über die Sinnlosigkeit des Krieges aufzuklären – und gingen mit Gewehren auf die Straßen Lissabons. Der faschistische Dauerdiktator António de Oliveira Salazar war zu diesem Zeitpunkt schon eine Weile tot, seine verbliebene Anhängerschaft wusste mit der Revolution nicht umzugehen. Das Volk wiederum hat die "April-Kapitäne" mit Nelken auf der Straße begrüßt, und so ist die vorletzte Diktatur Westeuropas nach 48 Jahren Herrschaft einigermaßen friedlich zu Ende gegangen.

Wladimir Kaminer ist Schriftsteller und Kolumnist. Er wurde 1967 in Moskau geboren und lebt seit mehr als 30 Jahren in Deutschland. Zu seinen bekanntesten Werken gehört " Russendisko ". Sein aktuelles Buch " Gebrauchsanweisung für Nachbarn " (mit Martin Hyun) ist kürzlich erschienen.

Ich war nach Lissabon gereist, um an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen. Neben mir saßen vier Frauen auf der Bühne, die diese Revolution persönlich erlebt hatten: eine Widerstandskämpferin, eine Historikerin, eine Künstlerin und eine Anthropologin. Wir sprachen über den Charme der Diktatur. Ich bewunderte die Geduld der Portugiesen. 48 Jahren sind eine lange Zeit. Salazars Regierung hinterließ ein kaputtes Land, eine katastrophal verarmte Bevölkerung und eine Jugend, die permanent in sinnlosen Kriegen verheizt wurde.

Putins zahllose "Kinder"

Mithilfe seiner Geheimpolizei erledigte Salazar alle seine politischen Gegner, seinen Hauptfeind, einen mutigen General, ließ er kaltblütig töten. Er führte permanent Kriege im Ausland, das er nicht als Ausland, sondern als Teil seines Staates betrachtete. Salazar wollte, wie Putin in der Ukraine , die Angolaner und Mosambikaner mit Waffengewalt davon überzeugen, dass sie in Wahrheit Portugiesen seien.

Sie glaubten ihm allerdings nicht und leisteten Widerstand. Fast ein halbes Jahrhundert hielt Salazar das Land mit Angst und Propaganda fest in seiner Hand. Und die Menschen sagten sich, dann ist es eben so, wir können eh nichts tun, besser so als gar nichts. Und irgendwann fanden sie sogar Gefallen an seiner starken Hand, sie waren als mündige Bürger entlassen und widmeten sich dem Privatleben.