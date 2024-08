ARD-Moderator wird in TV-Show beleidigt

Wagenknecht will russisches Öl

Seltener Affe am Bodensee auf der Flucht

Männer stürzen einen Kilometer in den Tod

TV-Moderatorin hat Tumor in der Brust

Trotz großer Differenzen werden die Verhandlungen über eine Waffenruhe fortgesetzt. Israel will 17.000 Extremisten getötet haben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Israelischer Luftschlag löscht Familie aus

10.10 Uhr: Die Zahl der Todesopfer nach einem israelischen Luftangriff auf die Stadt Zawayda im Gazastreifen steigt palästinensischen Angaben zufolge. Mindestens 15 Palästinenser seien ums Leben gekommen, berichtete die Nachrichtenagentur WAFA. Zudem habe es Dutzende Verletzte gegeben. Das israelische Militär will den Berichten nachgehen, wie ein Sprecher ankündigte.

Die Toten sollen zur Familie des Wissenschaftlers Abdalhadi Alijla gehören, der zurzeit an der Universität von Beirut lehrt. Dieser teilte über den Kurznachrichtendienst X die Namen der Opfer sowie deren Alter. Alijlas Schilderung zufolge seien neun Kinder unter den Opfern, der jüngste Tote sei gerade einmal zwei Jahre alt. Unabhängig bestätigen ließen sich diese Angaben bis zuletzt nicht.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Neun Tote nach israelischem Luftangriff im Südlibanon

7.46 Uhr: Im Libanon sind nach Behördenangaben mindestens neun Menschen bei einem nächtlichen israelischen Luftangriff getötet worden, darunter eine Frau und ihre beiden Kinder. Bei dem Angriff in der südlibanesischen Region Nabatijeh seien zudem mindestens fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer, teilte das libanesische Gesundheitsministerium am Samstag mit.

Die israelische Armee erklärte, sie habe "in der Nacht ein Waffenlager der Hisbollah" in der Region Nabatijeh sowie "militärische Infrastruktur" der pro-iranischen Miliz in den Regionen Hanine und Marun El Ras im israelisch-libanesischen Grenzgebiet getroffen.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Samstag, 17. August

Netanjahu hofft auf Deal mit Hamas durch Vermittler-Druck

18.53 Uhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu setzt auf den Druck der Vermittler, um die Gaza-Gespräche mit der Hamas zum Abschluss zu bringen. In einer Mitteilung dankt der Regierungschef Ägypten, Katar und den USA für ihre Bemühungen, die Islamisten von ihrer Ablehnung eines Geiseldeals abzubringen. Israel hoffe, dass ihr Druck die Hamas dazu bewegen werde, die Vorschläge von Ende Mai anzunehmen, sodass die Details der Vereinbarung umgesetzt werden könnten.

Blinken trifft wohl am Montag Netanjahu

17.30 Uhr: Nach seiner kürzlich verschobenen Nahostreise wird US-Außenminister Antony Blinken Insiderangaben zufolge am Montag in Israel erwartet. Er werde dort den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu treffen, sagt ein Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Zudem solle die israelische Delegation von den Gesprächen über eine Waffenruhe im Gazastreifen noch am Freitag aus Doha zurückkehren.

Außenminister: Israel erwartet Unterstützung bei iranischem Angriff

16.42 Uhr: Israels Außenminister Israel Katz hat an Frankreich und Großbritannien appelliert, im Falle eines iranischen Vergeltungsschlags Israel nicht nur bei der Verteidigung zu unterstützen. "Wenn der Iran angreift, erwartet Israel, dass die internationale Koalition unter der Führung der USA, Großbritanniens und Frankreichs Israel nicht nur bei der Verteidigung hilft, sondern auch beim Angriff auf wichtige Ziele im Iran", sagt Katz bei einem Treffen mit dem britischen Außenminister David Lammy und seinem französischen Amtskollegen Stéphane Séjourné in Jerusalem laut einer Mitteilung des israelischen Verteidigungsministeriums, die per WhatsApp versendet wurde.