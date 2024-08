Musiker stirbt nach einem Monat in Rente

Trotz großer Differenzen werden die Verhandlungen über eine Waffenruhe fortgesetzt. Israel will 17.000 Extremisten getötet haben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Neun Tote nach israelischem Luftangriff im Südlibanon

7.46 Uhr: Im Libanon sind nach Behördenangaben mindestens neun Menschen bei einem nächtlichen israelischen Luftangriff getötet worden, darunter eine Frau und ihre beiden Kinder. Bei dem Angriff in der südlibanesischen Region Nabatijeh seien zudem mindestens fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer, teilte das libanesische Gesundheitsministerium am Samstag mit.

Die israelische Armee erklärte, sie habe "in der Nacht ein Waffenlager der Hisbollah" in der Region Nabatijeh sowie "militärische Infrastruktur" der pro-iranischen Miliz in den Regionen Hanine und Marun El Ras im israelisch-libanesischen Grenzgebiet getroffen.

Samstag, 17. August

Netanjahu hofft auf Deal mit Hamas durch Vermittler-Druck

18.53 Uhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu setzt auf den Druck der Vermittler, um die Gaza-Gespräche mit der Hamas zum Abschluss zu bringen. In einer Mitteilung dankt der Regierungschef Ägypten, Katar und den USA für ihre Bemühungen, die Islamisten von ihrer Ablehnung eines Geiseldeals abzubringen. Israel hoffe, dass ihr Druck die Hamas dazu bewegen werde, die Vorschläge von Ende Mai anzunehmen, sodass die Details der Vereinbarung umgesetzt werden könnten.

Blinken trifft wohl am Montag Netanjahu

17.30 Uhr: Nach seiner kürzlich verschobenen Nahostreise wird US-Außenminister Antony Blinken Insiderangaben zufolge am Montag in Israel erwartet. Er werde dort den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu treffen, sagt ein Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Zudem solle die israelische Delegation von den Gesprächen über eine Waffenruhe im Gazastreifen noch am Freitag aus Doha zurückkehren.

Außenminister: Israel erwartet Unterstützung bei iranischem Angriff

16.42 Uhr: Israels Außenminister Israel Katz hat an Frankreich und Großbritannien appelliert, im Falle eines iranischen Vergeltungsschlags Israel nicht nur bei der Verteidigung zu unterstützen. "Wenn der Iran angreift, erwartet Israel, dass die internationale Koalition unter der Führung der USA, Großbritanniens und Frankreichs Israel nicht nur bei der Verteidigung hilft, sondern auch beim Angriff auf wichtige Ziele im Iran", sagt Katz bei einem Treffen mit dem britischen Außenminister David Lammy und seinem französischen Amtskollegen Stéphane Séjourné in Jerusalem laut einer Mitteilung des israelischen Verteidigungsministeriums, die per WhatsApp versendet wurde.

Auf X schreibt Katz, er habe den beiden Ministern deutlich gemacht, dass der richtige Weg zur Abschreckung des Irans und zur Verhinderung eines Krieges in der Ankündigung bestünde, dass sie im Falle eines iranischen Angriffs an der Seite Israels stehen werden – und dies nicht nur bei der Verteidigung, sondern auch beim Angriff auf Ziele im Iran. Ob zu der Koalition auch Deutschland gehört und für die Bundesrepublik dieselbe Erwartung gilt, teilt das israelische Außenministerium auf Anfrage zunächst nicht mit.

Israel werde nicht davon absehen können, auf jeglichen Schaden, der dem Land zugefügt werde, zu reagieren, sagt Katz laut Erklärung des Außenministeriums weiter. Der israelische Außenminister betont zugleich, dass Israel ein Abkommen über eine Waffenruhe und der Freilassung der noch immer im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln erreichen wolle.

Gaza-Gespräche beendet – weiteres Treffen in Kairo geplant