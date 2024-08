Hamas lehnt Vorschlag für Geiselabkommen ab

In der Erklärung der Hamas, aus der die "Times of Israel" zitiert, heißt es, dass der jüngste von den USA unterstützte Vorschlag die Forderungen Israels abbilde. Sie verweist auf die israelische Forderung, dass die israelischen Streitkräfte unter anderem im sogenannten Philadelphi-Korridor und am Grenzübergang Rafah verbleiben sollen. "Nachdem wir von den Vermittlern hörten, was bei der letzten Gesprächsrunde in Doha erörtert wurde, sind wir ein weiteres Mal davon überzeugt, dass (Israels Ministerpräsident Benjamin) Netanjahu einer Einigung weiterhin Hindernisse in den Weg legt", heißt es in der Erklärung der islamistischen Organisation.