Wie würde es wohl dieses Jahr auf der Wiese sein? Ich überlegte, später dorthin zu fahren. Am selben Tag war ich nämlich mit zwei alten Freunden im Magdeburger Zoo verabredet. Einmal im Jahr besuchen wir einen Zoo in Deutschland und schauen, ob es den Tieren dort gut geht. Wir waren schon in Berlin, in Rostock , in Eberswalde, in Leipzig und Dresden , nun stand Magdeburg auf dem Plan.

Meine Freunde können mit Tieren besser als mit Menschen, der eine war dreißig Jahre lang Elefantenpfleger in Cottbus, der andere hatte vor der Wende in einem Zoohandel in Hamburg gearbeitet und ebendiese Elefanten nach Ostdeutschland verkauft. Sie wissen alles über Elefantenleben in Deutschland. Wer in den Magdeburger Zoo hineinwill, muss zuerst an einer Grundschule vorbei. Sie ist so nahe an den Tieren, als wäre sie in den Zoo integriert.