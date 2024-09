Die Ukraine ist das aktuelle Ziel von Russlands Aggression, doch die Machenschaften des Kremls richten sich auch gegen Deutschland und andere Staaten. Die Russlandexperten Gesine Dornblüth und Thomas Franke analysieren Putins Ränkespiel.

Russland attackiert die Ukraine mit Waffengewalt, doch diese befindet sich nicht allein im Visier Wladimir Putins. Deutschland, Europa und andere Staaten werden vom Kremlregime mit anderen Instrumenten manipuliert, instrumentalisiert und destabilisiert. Welche Werkzeuge setzt Moskau gegen Demokratien ein? Warum ist Russland viel schwächer, als es den Westen glauben machen will? Und worin besteht Putins größte Angst?

Diese Fragen beantworten Gesine Dornblüth und Thomas Franke, zwei Journalisten, die Russland, seine Bevölkerung und Putins Regime seit langer Zeit erkunden und kürzlich das Buch "Putins Gift. Russlands Angriff auf Europas Freiheit" veröffentlicht haben:

t-online: Frau Dornblüth, Herr Franke, warum liegt es in Deutschlands Interesse, Russlands Aggression aufzuhalten?

Thomas Franke: Russland kämpft gegen die Ukraine, es führt parallel aber auch einen Schattenkrieg gegen uns. Allein deswegen müssen wir es aufhalten. Denn unsere Zukunft und unsere Freiheit stehen auf dem Spiel. Freiheit, einmal verloren, ist sehr schwer wiederzuerlangen.

Gesine Dornblüth: Es gibt zahlreiche Gründe, die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen. Nicht zuletzt aus pragmatischen und rationalen Überlegungen heraus: Wenn Wladimir Putin und die russischen Truppen weiter in die Ukraine vordringen und neue Gebiete besetzen, wird es weitere Flüchtlingswellen Richtung Westen geben. Die entsprechenden Kosten für Deutschland und die Europäische Union würden steigen. Je näher Russland an uns heranrückt, desto mehr werden wir zudem in Sicherheit und Verteidigung investieren müssen.

Zugleich gibt es lautstarke Kritik an der deutschen Unterstützung für die Ukraine, Sahra Wagenknecht etwa mahnt Verhandlungen mit Russland an. Was halten Sie davon?

Dornblüth: Das ist eine ziemlich beschränkte Sichtweise der Dinge. Unterstützern der Ukraine wird oft vorgeworfen, sie würden emotional und moralisch argumentieren. Aber es ist doch gerade dieser Irrglaube, Putin sei zu Verhandlungen bereit, der emotional begründet ist. Es ist Wunschdenken. Putin wird erst zu Zugeständnissen bereit sein, wenn ihm keine andere Wahl mehr bleibt – und keinen Augenblick früher.

Gesine Dornblüth, Jahrgang 1969, ist Journalistin und promovierte Slawistin. Von 2012 bis 2017 war sie für den Deutschlandfunk Korrespondentin in Moskau. Thomas Franke, geboren 1967, ist Autor. 2023 erschien sein Erzählungsband "An den Kaukasus gekettet". Nach seinem Buch "Russian Angst" und dem mit Gesine Dornblüth veröffentlichten "Spiegel"-Bestseller "Jenseits von Putin. Russlands toxische Gesellschaft", ist nun mit "Putins Gift. Russlands Angriff auf Europas Freiheit" der dritte Band in dieser Reihe erschienen.

Franke: Russland will Angst verbreiten und Stärke demonstrieren. Es macht sich in gewisser Weise auch größer und stärker, als es in Wirklichkeit ist. Russland vergreift sich direkt nur an schwächeren Staaten. Offensichtliche Zurückhaltung und Schwäche ermutigen den Kreml, seine Aggression fortzuführen. Das begreifen Sahra Wagenknecht und andere Kritiker der Unterstützung für die Ukraine nicht.

"Putins Gift" lautet der Titel Ihres jüngst erschienen Buches. Womit vergiftet uns das Kremlregime?

Dornblüth: Bei "Putins Gift" denkt man zuerst an das russische Nervengift Nowitschok. In Putins Giftschrank gibt es aber noch andere Mittel, darunter Angst und Einschüchterung, etwa wenn Russland Richtung Westen immer wieder mit Atombomben droht. Desinformation ist wiederum ein schleichendes Gift in Putins Reservoir, ein Toxin, das auch stabile Demokratien schädigt.

Franke: Desinformation zerstört das Vertrauen von Menschen in Fakten, Institutionen und in die Politik. Sie wirkt langsam und subtil, aber nachhaltig. Fast täglich gibt es Nachrichten über Sabotage, Hackerangriffe, Desinformationskampagnen. Was wiederum nur die Spitze des Eisberges ist. Es gibt aber auch noch ein anderes bemerkenswertes Gift, das Putin gerade gegen Deutschland einsetzt.

Welches ist das?