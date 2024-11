Die Menschheit bringt das Klima aus dem Gleichgewicht, es drohen gravierende Folgen. In Baku wird auf einer Weltklimakonferenz gegenwärtig erneut nach Lösungen gesucht. Doch eine schnelle Eindämmung der Klimakrise dürfte utopisch sein, sagt Vaclav Smil, kanadischer Umweltwissenschaftler und Autor des Buches "Wie die Welt wirklich funktioniert. Die fossilen Grundlagen unserer Zivilisation und die Zukunft der Menschheit."

t-online: Professor Smil, sind Sie ein Optimist oder ein Pessimist, was die Lösung existenzieller Probleme wie der Klimakrise angeht?

Vaclav Smil: Weder noch. Ich bin Naturwissenschaftler. Daher will ich verstehen und erklären, wie diese Welt und unsere Zivilisation funktionieren.

Wie viel Zeit haben Sie denn? Beschränken wir uns daher an dieser Stelle auf die vier zentralen Säulen unserer fossilen Zivilisation: Ammoniak, Stahl, Zement und die Kunststoffe. Ja, es gibt noch viele weitere Stoffgruppen, die für uns wichtig sind, doch diese vier sind zentral: Die Welt verbraucht mittlerweile jedes Jahr rund 4,5 Milliarden Tonnen Zement, 1,8 Milliarden Tonnen Stahl, fast 400 Millionen Tonnen Kunststoffe und 150 Millionen Tonnen Ammoniak. Um einmal die Größenordnungen darzulegen.

Ohne diese Stoffe steht unsere Welt also buchstäblich still, wie Sie in Ihrem Buch "Wie die Welt wirklich funktioniert" darlegen.