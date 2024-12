Trump setzt Hamas Ultimatum

Wenn die Geiseln nicht vor dem 20. Januar freigelassen würden, werde für jene, die im Nahen Osten für die Gräueltaten verantwortlich seien, die "Hölle los sein", schrieb Trump auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social. "Diejenigen, die dafür verantwortlich sind, werden härter getroffen werden, als irgendjemand in der langen und geschichtsträchtigen Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika jemals getroffen wurde." In Großbuchstaben fügte Trump hinzu: "Lasst die Geiseln jetzt frei". Was genau er im Falle einer Nichteinhaltung seines Ultimatums unternehmen würde, blieb dabei unklar.

Mitglieder der Terrororganisation Hamas und weiterer extremistischer Gruppen hatten am 7. Oktober vergangenen Jahres in Israel rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere verschleppt. Nach mehr als einem Jahr Krieg muss allerdings davon ausgegangen werden, dass zahlreiche der rund 100 in Gaza verbliebenen Geiseln nicht mehr am Leben sind. Unter den Geiseln sind mehrere Personen, die neben der israelischen auch die deutsche oder die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzen. Nach US-Angaben laufen derzeit erneut Bemühungen der Vermittlerstaaten um die Freilassung der Geiseln und eine Waffenruhe in dem abgeriegelten Küstengebiet.