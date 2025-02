Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Immer effektiver, immer präziser: Hightechwaffen werden im russisch-ukrainischen Krieg erprobt, auch die Nato setzt zur Abschreckung Russlands auf modernste Technologien. Warum das eine eigene Gefahr mit sich bringt, erklärt Militäranalyst Franz-Stefan Gady.

Mit Tausenden Geschützen beschießen sich Russen und Ukrainer im Krieg tagtäglich, zugleich wetteifern beide Seiten um den Einsatz modernster Technologien: Drohnen etwa haben die moderne Kriegsführung revolutioniert. Nun ist bereits die Rede von Kampfrobotern und Künstlichen Intelligenzen, die zukünftig gegeneinander antreten sollen. Wird das der Krieg der Zukunft sein?

Zweifel daran hegt Franz-Stefan Gady, Militäranalyst und Autor des Buches "Die Rückkehr des Krieges. Warum wir wieder lernen müssen, mit Krieg umzugehen". Gady befürchtet, dass Krieg immer Menschenleben kosten wird. Deutschland und Europa müssten dringend eine Debatte darüber führen, erst recht im Zeitalter der Präzisionswaffen, in denen ein unberechenbarer Konflikt mit Russland keineswegs unrealistisch ist. Wo große Gefahr droht, erklärt Gady im folgenden Gespräch.

Herr Gady, neue Technologien halten Einzug auf den Schlachtfeldern, bisweilen wird über autonome "Killerroboter" spekuliert, die mittels Künstlicher Intelligenz demnächst die militärischen Konflikte austragen sollen. Wie wird der Krieg der Zukunft aussehen?

Franz-Stefan Gady: Die russisch-ukrainische Front ist ein Experimentierfeld für neue Technologien, aber es kursieren zahlreiche falsche Vorstellungen davon, wie heute und zukünftig Krieg geführt wird. Ich persönlich bin davon überzeugt: Krieg wird auch in Zukunft eine zutiefst menschliche Profession bleiben.

Folglich wird der Krieg weiterhin Menschenleben fordern?

Krieg wird immer blutig bleiben, leider. Wir werden ihn aller Voraussicht nie vollständig an Roboter und an andere Technologien auslagern können, die imstande sind, Operationen für uns autonom durchführen. Die Militärgeschichte ist reich an Beispielen, in denen technologischer Lösungsglaube und die Verlockung vermeintlicher "Wunderwaffen" Kriege zumindest theoretisch schnell und effizient gewinnbar machen sollten. Oft erwies sich das allerdings als Illusion. Das ist sogar sehr gefährlich, denn ein technologischer Überlegenheitsglaube kann die Kriegsgefahr steigern. Nehmen wir den russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022: Russland wähnte sich haushoch überlegen, das erwies sich als schwerer Irrtum. Nein, den Schlüssel zur zukünftigen Kriegsführung sehe ich eher in sogenannten hybriden Strukturen.

Also als eine Art Teamwork von Mensch und Maschine?

So ist es. Die effektive gegenseitige Integration von Mensch und Maschine hat längst begonnen, das wird sich durch alle Formen der Kriegsführung ziehen. All die Dinge, die Maschinen möglicherweise besser als Menschen beherrschen, wird an diese übertragen. Dazu gehört die Datenverarbeitung, darauf basierend auch entsprechende Analysen, die wiederum in der Führungsunterstützung in Form der Ausarbeitung von Einsatzplänen münden können.

Zur Person Franz-Stefan Gady, Jahrgang 1982, ist unabhängiger Militäranalyst. Gady berät Regierungen und Streitkräfte in Europa und den USA unter anderem in Fragen der Zukunft der Kriegsführung. Gady war mehrfach in der Ukraine, in Afghanistan und im Irak, wo er jeweils ukrainische, afghanische Einheiten und Nato-Truppen sowie kurdische Milizen bei Einsätzen begleitet hat. Mit "Die Rückkehr des Krieges. Warum wir wieder lernen müssen, mit Krieg umzugehen" ist im Oktober 2024 Gadys erstes Buch erschienen.

Werden die Streitkräfte deswegen zukünftig weniger Personal benötigen?

Das ist der größte Trugschluss, dem wir in dieser Hinsicht aufsitzen. Wir werden auch in Zukunft große Personalreserven in unseren Streitkräften benötigen. Ich kenne diese Vorstellungen, dass autonome Systeme es ermöglichen sollen, gleich Hunderte und Tausende Drohnen in Schwärmen aus der Luft, auf dem Wasser oder auch zu Boden angreifen zu lassen. Meine Beobachtungen in der Praxis an der Front in der Ukraine lassen mich allerdings zu einem anderen Schluss kommen.

Zu welchem?

Wenn in der Ukraine zum Beispiel der Angriff einer Infanterieeinheit von bis zu 16 Mann erfolgt, braucht es noch mal die gleiche Anzahl an Unterstützungspersonal, um allein die ganzen begleitenden Drohnenoperationen sicherzustellen. Wir befinden uns keineswegs an dem Punkt, ab dem Drohnenpiloten durch Algorithmen abgelöst werden. Ja, in der Drohnenkriegsführung übernehmen Künstliche Intelligenzen wichtige Funktionen. Etwa innerhalb von Steuerung oder Anpassung von Geschwindigkeiten. Aber für die Beurteilung der Umfeldbedingungen für den Einsatz von einzelnen Aufklärungs- und Kampfdrohnen ist der Pilot nach wie vor essenziell. Nur so kommt die Drohne effektiv ans Ziel.

Nun verfügt die russische Seite mittlerweile über starke Störtechnologien.

Der Kontakt kann dadurch abbrechen, wenn das Ziel in Reichweite ist. Dann können bestimmte Drohnen auf Autonomie umschalten und angreifen. Allerdings kann die Künstliche Intelligenz hier noch in keiner Weise bei den Fähigkeiten von gut ausgebildeten menschlichen Drohnenpiloten mithalten. Das wird sich in Zukunft aber sich ändern.

Braucht es dann nicht in der Zukunft weniger Drohnenpiloten so nahe an der Front, wenn die entsprechenden Systeme leistungsfähiger werden?