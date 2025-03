Aktualisiert am 16.03.2025 - 09:20 Uhr

Rauchwolke über Sanaa: Die US-Luftwaffe hat Ziele in der Hauptstadt Jemens angegriffen. (Quelle: Osamah Abdulrahman/AP/dpa)

Immer wieder greift die Huthi-Miliz Handelsschiffe im Roten Meer an. Jetzt schlägt das US-Militär gegen die Islamisten im Jemen zurück – auch in der Hauptstadt.

US-Präsident Donald Trump hat Luftschläge gegen die islamistische Huthi-Miliz im Jemen befohlen. In Social-Media-Beiträgen waren Fotos und Videos zu sehen, die Bombeneinschläge in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa zeigen. Ein US-Beamter bestätigte dem TV-Sender ABC News den Militäreinsatz.

"Heute habe ich das US-Militär angewiesen, entschlossene und kraftvolle Militärschläge gegen die Huthi-Terroristen im Jemen durchzuführen", schrieb Trump in einer Nachricht auf seiner Plattform Truth Social. Die Huthis führten eine "unerbittliche Kampagne der Piraterie, Gewalt und des Terrorismus" gegen amerikanische und andere Schiffe im Roten Meer.

Trump warnt Iran – und kritisiert Biden

Die US-Luftschläge seien gegen Terrorbasen, Anführer und Flugabwehrstellungen der Huthis gerichtet, so Trump weiter. In dem Post richtet er auch eine Warnung an die iranische Führung. Deren Unterstützung für die Huthis müsse sofort enden, fordert Trump: "Bedrohen Sie nicht das amerikanische Volk, seinen Präsidenten oder die weltweiten Schiffsrouten. Wenn Sie es doch tun, seien sie gewiss, dass Amerika Sie zur Rechenschaft zieht und wir werden dabei nicht nett sein!"