Aktualisiert am 13.06.2025 - 18:32 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Anreicherungsanlage Fordo: In der Nähe der iranischen Atomanlage soll es zu Explosionen gekommen sein. (Quelle: Maxar Technologies/reuters)

Die israelische Armee hat offenbar weitere Angriffe auf den Iran gestartet. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Laut der iranischen Nachrichtenagentur FarsNews soll es beispielsweise zu zwei Explosionen in der Nähe der Atomanreicherungsanlage Fordo gekommen sein. Im Süden der Hauptstadt Teheran wurde zudem die Luftabwehr aktiviert, wie die Nachrichtenagentur Mehr berichtete.

Zudem gab es Berichte über Explosionen im westlichen Teil der Hauptstadt. Diese ereigneten sich in der Nähe eines beliebten Parks sowie in Außenbezirken der Megastadt. In Teheran leben mehr als 15 Millionen Menschen. Außerdem sei der schiitische Wallfahrtsort Ghom angegriffen worden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.