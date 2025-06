Newsblog zum Krieg in Nahost Statt Golf in Mar-a-Lago: Trump trifft seine Sicherheitsberater

US-Präsident Donald Trump (Archivfoto): Trump hat die gesellschaftliche Situation in den USA nicht geschaffen, aber er nutzt sie aus. (Quelle: Michael Kappeler/Pool/dts Nachrichtenagentur/imago-images-bilder)

Eine Änderung im Terminkalender des US-Präsidenten lässt aufhorchen. Die US-Armee verlegt B-2-Bomber in den Pazifik. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 21. Juni

Israel wartet womöglich nicht auf Trump

Israel hat laut Insidern der US-Regierung mitgeteilt, dass man nicht zwei Wochen warten wolle, bis ein Abkommen zum Abbau wichtiger Teile des iranischen Atomprogramms erreicht sein könnte, und dass Israel allein handeln könnte, bevor die Frist abläuft. Die beiden mit der Angelegenheit vertrauten Personen sagten der Nachrichtenagentur Reuters, Israel habe den Vertretern der Trump-Regierung am Donnerstag in einem Telefonat die Bedenken mitgeteilt.

Das Telefonat habe in angespannter Atmosphäre stattgefunden. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag gesagt, er werde binnen zwei Wochen darüber entscheiden, ob sich die USA in den israelisch-iranischen Krieg einmischen. Nach Einschätzung von Beobachtern benötigt Israel bunkerbrechende US-Bomben vom Typ GBU-57, um wichtige Teile des iranischen Atomprogramms zu zerstören, die unterirdisch liegen.

Statt Golf in Mar-a-Lago: Trump trifft seine Sicherheitsberater

Die USA haben am Samstag mehrere Tarnkappenbomber vom Typ B-2 Spirit nach Guam im Pazifik verlegt. Kriegsbeobachter deuten das als möglichen Hinweis auf einen bevorstehenden Angriff der USA auf den Iran. In diesem Zusammenhang ließ auch eine ungewöhnliche Änderung im Terminkalender des US-Präsident aufhorchen.

Normalerweise verbringt Trump seine Wochenenden auf seinem Anwesen in Mar-a-Lago in Florida oder in Bedminster in New Jersey. Doch aus dem Terminkalender des Präsidenten geht hervor, dass er schon am Samstagnachmittag (Ortszeit) zurück nach Washington kommt – und sich am Abend mit seinem Nationalen Sicherheitsrat trifft. Wenn die Entscheidung für einen Angriff fällt, dann wohl in diesem Gremium.

Die US-Regierung machte bislang aber keine näheren Angaben dazu, was in der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats besprochen wird. In dem Gremium sitzen die wichtigsten Minister für die Fragen der nationalen Sicherheit, der Generalstabschefs sowie die Direktorin der US-Geheimdienste.

B-2-Bomber verlegt: Bringen sich die USA in Stellung?

US-Präsident Trump hat sich zwei Wochen Zeit für eine Entscheidung im Iran-Krieg gegeben. Doch die Hinweise verdichten sich, dass ein Eingreifen bevorsteht. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

Iran beginnt neuen Drohnenangriff auf Israel

Der Iran hat nach eigenen Angaben einen neuen Angriff mit Drohnen auf Israel begonnen. Im Einsatz seien Dutzende sogenannte Kamikazedrohnen der regulären Streitkräfte, teilte der staatliche Rundfunk mit. Nach Darstellung der iranischen Armee handelte es sich um zwei Angriffswellen. Aus Israel gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Israel greift im Iran Werk für Uran-Zentrifugen an

Israel hat nach eigener Darstellung unter anderem eine Atom-Einrichtung in der iranischen Stadt Isfahan bombardiert. Es habe sich um eine Produktionsstätte für den Bau von Uran-Zentrifugen in der Stadt Isfahan gehandelt, teilte das israelische Militär mit. Der Chef der Internationalen Atomenergieagentur IAEA, Rafael Grossi, bestätigte den Angriff, sprach jedoch nur von einer "Werkstatt", in der Zentrifugen gebaut worden seien.