Autobomben in Nordirland

Der Brexit lässt den IRA-Terror neu aufflammen

21.01.2019, 19:01 Uhr | AFP, dpa, rtr, jmt

Schlimmste Befürchtungen scheinen wahr zu werden: Der Brexit gefährdet den sicher geglaubten Frieden in Nordirland. Nach der Explosion über einer Autobombe mehren sich Berichte über weitere Anschlagsversuche.

Zwei Tage nach einem Autobombenanschlag im nordirischen Derry hat die Polizei erneut eine Sicherheitswarnung herausgegeben. Die Warnung gelte für einen Straßenabschnitt in Derry/Londonderry, schrieb die Polizei im Kurzbotschaftendienst Twitter. Drei maskierte Männer hätten Zeugen zufolge einen Lieferwagen entführt und ein Objekt hineingeworfen, bevor sie das Fahrzeug stehenließen. Später am Nachmittag sprengte die Polizei das Fahrzeug kontrolliert.



Straßensperren dauern an

Die Journalistin Leona O'Neill vom "Belfast Telegraph" hatte bereits am frühen Nachmittag ein Video veröffentlicht, das einen Entschärfungsroboter zeigte, der einen Straßenzug nahe des zurückgelassenen Fahrzeuges entlang rollte.

Army Technical Officers have carried out two controlled explosions on the hijacked van which was abandoned on Creggan’s Circular Road in #Derry. A second hijacked van sits just down the street at Southway pic.twitter.com/hWFIZm7RHA — Leona O'Neill (@LeonaONeill1) January 21, 2019

"Wir gehen von erheblichen Störungen für die örtliche Gemeinde aus, während wir daran arbeiten, das Gebiet zu sichern", teilte die Polizei mit. Später folgte wegen eines Berichts über ein weiteres entwendetes Fahrzeug eine zweite Sicherheitswarnung. Demnach sollen sich vier maskierte Männer einen weiteren Lieferwagen angeeignet haben. Einer der Männer sei bewaffnet gewesen, hieß es. Am Abend twitterte die Journalistin O'Neill, die Sperrungen dauerten weiterhin an.

Both security alerts still ongoing in #Derry. Police have Circular Road and Southway cordoned off, over 40 families still out of their homes. Police have said masked men hijacked one van in Creggan, threw an object in the back and told the driver to take it to the city centre pic.twitter.com/LMtB59248t — Leona O'Neill (@LeonaONeill1) January 21, 2019

Die Entwicklungen der jüngsten Tage lassen in Nordirland Erinnerungen an dunkle Zeiten wach werden, in denen die IRA jahrzehntelang einen Guerillakrieg gegen den britischen Staat und protestantische Paramilitärs führte. Nach der Explosion der ersten Autobombe in der nordirischen Stadt Londonderry wurden fünf Männer festgenommen, die der militanten Gruppierung "Neue IRA" angehören sollen. Am Sonntag wurden vier Männer im Alter von etwa 20 bis 42 Jahren festgesetzt. Am Montag meldete die Polizei die Festnahme eines 50-Jährigen. Im britischen Nordirland treiben diverse Gruppierungen ihr Unwesen.

Autobombenanschlag in Londonderry: Das Bild aus einer Überwachungskamera zeigt die Explosion am Wochenende – nun wurden weitere Kleinbusse entführt. (Quelle: Psni/Press Association Images/dpa)



Nach Ansicht Michael Dohertys kann der geplante EU-Austritt Großbritanniens solche Vorfälle anfachen. Er vermittelt seit Jahrzehnten bei Konflikten zwischen Protestanten und Katholiken. Er steht dafür auch in Kontakt mit Paramilitärs in Londonderry und wurde für seine Arbeit bereits ausgezeichnet. "Der Brexit wird zweifellos als Ausrede für Republikaner angesehen werden, um den britischen Staat mit Gewalt von der irischen Insel zu vertreiben", sagte Doherty.



Grenzkontrollen sind das zentrale Problem



Ein großes Problem könnte nach einem Brexit die mögliche Einführung von Grenzkontrollen zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland werden. In Nordirland hatten sich seit den Sechziger Jahren irisch-katholische Nationalisten und protestantische Loyalisten bekämpft. 3500 Menschen starben. Der Nordirland-Konflikt endete 1998 durch das Karfreitagsabkommen, das unter anderem eine Grenze ohne Kontrollen zum Nachbarn vorsieht.

Die britische Premierministerin Theresa May versicherte denn auch schnell, im Streit über den Brexit nicht das Friedensabkommen für Nordirland gefährden zu wollen. Vor dem Parlament sagte sie am Montag: "Dieses Haus steht zusammen mit den Menschen in Nordirland in der Überzeugung, niemals zur Gewalt und Terror der Vergangenheit zurückzukehren."

Widerstreitende Interessen zu den Grenzen

Das Abkommen solle im Zuge der Brexit-Verhandlungen nicht aufgeschnürt werden, versicherte May – gleichzeitig will sie aber mit der EU nachverhandeln, die eine nordirisch-irische Grenze ohne Kontrollen nicht mittragen kann, wenn es gleichzeitig keine Kontrollen zwischen Nordirland und dem britischen Festland gibt. Eine harte Grenze hingegen zwischen Nordirland und dem britischen Festland wollen die nordirischen Loyalisten keinesfalls mittragen – in einem solchen Falle sähen sie die Einigkeit des Königreichs gefährdet.







Am Samstagabend hatte sich vor einem Gerichtsgebäude im Zentrum der zweitgrößten Stadt Nordirlands eine Explosion ereignet. Verletzt wurde niemand. Die Polizei vermutet eine Splittergruppe der früheren militanten Untergrundorganisation IRA hinter dem Attentat im Stadtzentrum von Londonderry. Die "New IRA" hat in den vergangenen Jahren immer wieder sporadisch Anschläge verübt. Die Nationalisten lehnen das 1998 geschlossene Friedensabkommen ab, das weitgehend einen Schlussstrich unter drei gewaltgeladene Jahrzehnte zog.