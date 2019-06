Die Peking-treue Verwaltung von Hongkong bekommt auch gewaltsam die Massenproteste nicht in den Griff. Nun macht ein kleiner Sieg mutiger Demonstranten gegen den Polizeiapparat Furore.



Es wirkt, als hätten sie damit viel Routine – und es lässt Menschen in aller Welt staunen. Ein Video von den Demonstrationen in Hongkong gegen das geplante Auslieferungsgesetz zieht rasant Kreise: Es zeigt Demonstranten, die sich wie ein eingespieltes Mechaniker-Team in einer Boxengasse auf ein rauchendes Objekt stürzen und den mutmaßlichen Tränengas-Satz zusammen unschädlich machen.



Der Journalist Nathan VanderKlippe von der kanadischen Zeitung "The Globe and Mail" hat die Szene am Mittwoch gefilmt, sein Video ist auf Twitter bereits rund drei Millionen Mal angesehen worden. "Man sieht unbewaffnete Demonstranten, die eine kluge und mutige Antwort auf das Vorgehen von Behörden finden", erklärt er t-online.de den Erfolg des 16 Sekunden langen Videos.



Noch griffiger formuliert es Rachel Blundy, früher bei der "South China Morning Post" und heute Redakteurin im Factchecking-Team der Nachrichtenagentur AFP in Hongkong: "Wenn Protest ein Sport wäre, dann würden diese Typen die Goldmedaille gewinnen."



VanderKlippe vermutet, dass durch den weit verbreiteten Gebrauch von Tränengas weltweit viele Menschen mit den Demonstranten fühlen. "Ich habe gesehen, dass das Video von Menschen aus Frankreich, der Türkei, Thailand, der arabischsprachigen Welt, den Philippinen, Japan, Haiti, Polen, Indonesien, dem Sudan und vielen anderen Ländern geteilt wird worden ist."

Triumphgefühl oder Euphorie sei bei den Demonstranten nicht zu spüren gewesen, so VanderKlippe. "Da ging es einfach um Schutz. Die Leute sind vor der Polizei davon gelaufen, und daran konnte auch nichts ändern, dass die Tränengas-Sätze erstickt wurden. Dadurch haben aber viele die ekligen Effekte nicht zu spüren bekommen." VanderKlippes Kollege Ramy Inocencio vom US-Sender CBS erlebte die Hilfsbereitschaft der Demonstranten, als ihm während einer Liveschalte ein Regenschirm in die Hand gedrückt und ein Helm aufgesetzt wurden.

Hong Kong's youth protestors are kind. I post this clip to say thanks. @CBSrandy was rolling when the police fired tear gas at the group we were in. An umbrella and helmet were forced on me. I'll prob never know who they are but I'm so grateful for their care. #HongKongProtests pic.twitter.com/NNAsFjpXOP