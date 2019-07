Eskalation vor Italiens Küste

Ohne Erlaubnis – Rettungsschiff "Alex" fährt nach Lampdusa ein

06.07.2019, 15:40 Uhr | dpa, cwe, jmt

Das Rettungsschiff "Alex" setzt mit 39 Geretteten trotz Verbots Segel auf Lampedusa. Die Retter missachten das Dekret von Italiens Innenminister. Die deutsche "Alan Kurdi" liegt ebenfalls vor der Küste.

Während das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" noch vor der italienischen Küste kreuzt und auf eine Verhandlungslösung hofft, setzt sich die italienische "Alex" über das Einfahrtsverbot in italienische Gewässer hinweg. Die Organisation teilt mit, die Crew habe Segel auf Lampedusa gesetzt, den einzig sicheren Hafen. Die hygienische Situation sei unerträglich. Seit über 24 Stunden wird dem Schiff das Anlanden in Italien verwehrt. An Bord sind 39 Geflüchtete und die Crew.

Mehr in Kürze.

Das Rettungsschiff "Alan Kurdi" der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye wird derweil mit 65 Migranten an Bord vorerst nicht in italienische Hoheitsgewässer einfahren. Das sagte Sea-Eye-Einsatzleiter Gorden Isler am Telefon. Der italienische Zoll habe der Besatzung am Morgen ein Dekret des italienischen Innenministers Matteo Salvini ausgehändigt, mit dem die Einfahrt in die Hoheitsgewässer des Landes untersagt wurde. "Wir beachten erstmal dieses Verbot", versicherte Isler. Ohne triftigen Grund werde Sea-Eye nicht dagegen verstoßen.

Wir warten in int. Gewässern vor Lampedusa. Die Guardia di Finanza ist persönlich vorbei gekommen, um Salvinis Dekret zu überbringen:

Der Hafen ist zu.



In Deutschland dagegen gibt es über 70 aufnahmebereite Städte.

Wir brauchen dringend einen sicheren Hafen! #AlanKurdi #sb0607 pic.twitter.com/4sMUKiH4nC — sea-eye (@seaeyeorg) July 6, 2019

Die "Alan Kurdi" hatte am Freitag nach Sea-Eye-Angaben 65 Migranten in internationalen Gewässern vor Libyen von einem Schlauchboot gerettet. Einige Stunden später nahm das Schiff Kurs auf Lampedusa. Man werde sich von Innenminister Salvini nicht einschüchtern lassen, teilte die Crew mit. Im Bundesinnenministerium war schon zuvor ein Brief Salvinis eingegangen. Darin drängt er Bundesinnenminister Horst Seehofer, Verantwortung für die "Alan Kurdi" zu übernehmen. Italiens Häfen blieben geschlossen.

(Quelle: t-online.de)

Seehofer sagt Aufnahme von Flüchtlingen zu

Deutschland hat der EU-Kommission nach Angaben Seehofers angeboten, Migranten von der Sea-Eye und vom Rettungsschiff "Alex" der italienischen Hilfsorganisation Mediterranea Saving Humans im Mittelmeer aufzunehmen. "Auch im Fall der "Alan Kurdi" und der "Alex" sind wir im Rahmen einer europäisch-solidarischen Lösung bereit, einen Teil der aus Seenot Geretteten aufzunehmen", sagte Seehofer am Samstag.

Die "Alan Kurdi" befand sich am Samstagvormittag nach Angaben Islers etwa eine Seemeile vor den italienischen Hoheitsgewässern und rund 13 Seemeilen vor der italienischen Insel Lampedusa. Eine per Mail an die Behörden in Rom und Valletta, der Hauptstadt Maltas, geschickte Bitte um Zuweisung eines sicheren Hafens für die "Alan Kurdi" sei bis zum Vormittag ohne Antwort geblieben, sagte der Einsatzleiter weiter. Das Segelschiff "Alex" wird bereits einen Tag länger von Italiens Küstenwache blockiert.

Aus Solidarität mit den Seenotrettern im Mittelmeer sind in verschiedenen Städten in Deutschland Menschen auf die Straße gegangen. In Kaiserslautern etwa beteiligten sich nach Darstellung der Veranstalter am Samstag rund 100 Menschen an einer Kundgebung der Organisation Seebrücke. In Trier versammelten sich nach Polizeiangaben knapp 150 Demonstranten, in Koblenz wurden rund 100 erwartet.

Tanker nimmt Flüchtlinge vor Griechenland auf

Unterdessen hat ein Tanker vor der griechischen Halbinsel Peloponnes 57 Migranten aufgenommen, die an Bord eines Bootes nach Italien zu gelangen versuchten. Die Menschen seien wohlauf und sollten in einen griechischen Hafen gebracht werden, berichtete der staatliche griechische Rundfunk am Samstag unter Berufung auf die Küstenwache der kleinen griechischen Hafenstadt Pylos. Das Boot habe sich rund 80 Seemeilen westlich der Halbinsel Peloponnes in westlicher Richtung bewegt.







Mit von Schleusern organisierten Überfahrten aus Griechenland oder der Türkei direkt nach Italien versuchen Migranten, die weitgehend geschlossene Balkanroute zu umgehen und auf diesem Weg nach Westeuropa zu gelangen. Schleuserbanden machen damit "goldene Geschäfte", sagte ein Offizier der Küstenwache.