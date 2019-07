Nach Angaben von Südkorea

Nordkorea unternimmt offenbar neue Waffentests

25.07.2019, 02:08 Uhr | dpa

Seoul berichtet von neuen Waffentests in Nordkorea. Zwei bislang nicht identifizierte Geschosse seien an der Ostküste abgefeuert worden.

Nordkorea hat nach Erkenntnissen der USA und Südkoreas einen neuen Waffentest vorgenommen. In Wonsan an der Ostküste Nordkoreas seien zwei "Projektile" abgefeuert worden, erklärte die südkoreanische Militärführung am Donnerstag (Ortszeit) nach Angaben der Nachrichtenagentur Yonhap. Die beiden Geschosse seien rund 430 Kilometer weit geflogen und ins Meer gestürzt.

Ein Vertreter der US-Regierung sprach vom Abschuss eines Projektils. Das Geschoss habe eine geringe Reichweite gehabt, fügte er hinzu.

Nordkorea hatte zuletzt Anfang Mai zwei Kurzstreckenraketen getestet. US-Präsident Donald Trump verwies damals auf die geringe Reichweite der Geschosse und betonte, solche Tests könnten sein Vertrauensverhältnis zum nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un nicht zerstören.

Trump hält an gutem Verhältnis fest

Trump und Kim hatten sich bei einem Treffen in der entmilitarisierten Zone zwischen beiden koreanischen Staaten Ende Juni auf eine Wiederaufnahme der Verhandlungen über eine atomare Abrüstung Nordkoreas verständigt.







Pjöngjang warnte aber zuletzt, die bevorstehenden Militärübungen der USA mit Südkorea könnten die Gespräche beeinträchtigen. Die beiden Verbündeten wollen im August ein gemeinsames Manöver abhalten.