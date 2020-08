Erschreckende Bilder

Rechter Mob soll Flüchtlingslager in Moria angegriffen haben

20.08.2020, 19:34 Uhr | t-online.de

Die Situation im Flüchtlingslager auf Lesbos verschärft sich. Der Grünen- Europaabgeordnete Erik Marquardt berichtet nun von erschreckenden Entwicklungen – die Menschen im Camp werden angegriffen.

Die Menschen im Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos sind offenbar verstärkt fremdenfeindlichen Angriffen ausgesetzt. Wie der Grünen- Europaabgeordnete Erik Marquardt am Donnerstag twitterte, sollen Menschen im Camp von mutmaßlich rechten Tätern mit Steinen beworfen worden sein. In einem Video ist außerdem zu sehen, wie in der unmittelbaren Umgebung Feuer wüten – offenbar wurden die Brände absichtlich gelegt.

Jetzt hat der Mob ein Feuer gelegt, weil er offenbar die 14.000 Geflüchteten im Camp verbrennen will. Völliger Wahnsinn schon wieder und kaum jemand kriegts mit. #LeaveNoOneBehind pic.twitter.com/0RRbZ6ZN1j — Erik Marquardt (@ErikMarquardt) August 20, 2020

"Heute wurden Menschen in Moria von einem rechten Mob mit Steinen beworfen", schrieb Marquardt dazu. "Jetzt hat der Mob ein Feuer gelegt, weil er offenbar die 14.000 Geflüchteten im Camp verbrennen will. Völliger Wahnsinn schon wieder und kaum jemand kriegt's mit." Später fügte der Politiker noch hinzu, es gäbe "in den letzten Wochen übrigens fast täglich Feuer in der Nähe des Camps. Viele mit denen ich zuletzt auf der Insel gesprochen hatte, vermuten dabei Brandstiftung durch Rassisten."

Dazu wies Marquardt noch auf einen weiteren besorgniserregenden Umstand hin: "Vor Malta liegt ein Öltanker seit zwei Wochen und darf nicht einlaufen, weil er 27 Menschen aus Seenot gerettet hat." Am Mittwoch habe Deutschland gleich zwei Schiffe der Hilfsorganisation Mare Liberum "quasi beschlagnahmt". Mit dafür verantwortlich sei Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der "außerhalb Deutschlands rechtspopulistische Stimmungen in Politik ummünzen" könne. "Ganz grandiose Show, Herr Minister."

Marquardt hatte bereits in der Vergangenheit in einem ausführlichen Beitrag auf t-online.de auf die Situation der Flüchtlinge in Moria hingewiesen und die Verantwortung Deutschlands angemahnt.