"Albtraumszenario"

Russland droht Ukraine mit weiterer Eskalation

02.12.2021, 13:13 Uhr | AFP

Die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland nehmen zu. Nun droht auch der russische Außenminister mit einer militärischen Reaktion. Die Rückgewinnung der Krim sei für den Kreml eine "direkte Bedrohung".

Russland hat vor dem Hintergrund der Spannungen an der ukrainisch-russischen Grenze vor einer Rückkehr zu einem "Albtraumszenario einer militärischen Konfrontation" gewarnt. Der russische Außenminister Sergej Lawrow warf der Nato am Donnerstag bei einem OSZE-Treffen in Stockholm vor, "ihre militärische Infrastruktur näher an die russischen Grenzen zu bringen". Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Mittwoch bereits eine klare Absage des Westens an eine weitere Osterweiterung der Nato gefordert.

Zuvor hatte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow die Bestrebungen der Ukraine zur Rückgewinnung der Halbinsel Krim als Bedrohung bezeichnet. "Wir sehen dies als eine direkte Bedrohung, die an Russland gerichtet ist", sagte Peskow am Donnerstag vor Reportern in Moskau.

FSB nimmt Ukrainer fest

Angesichts eines massiven Aufmarschs der russischen Streitkräfte an der Grenze zur Ukraine gibt es Befürchtungen, Russland könnte zu einem Militärschlag ausholen. Moskau weist dies zurück. Im Gegenzug wirft der Kreml der Ukraine vor, sich vom Westen militärisch ausrüsten zu lassen, und prangert Nato-Militärmanöver nahe der russischen Grenzen an.

Inmitten der Spannungen zwischen der Ukraine und Russland hatte der russische Inlandsgeheimdienst FSB nach eigenen Angaben drei ukrainische Spione festgenommen. Einer der Agenten sei mit zwei improvisierten Sprengsätzen aufgegriffen worden, erklärte der FSB am Donnerstag. Unklar blieb, wo und wann die mutmaßlichen Spione festgenommen wurden.

Die zwei anderen Agenten seien "in Russland eingetroffen, um Informationen zu sammeln und Foto- und Videoaufnahmen von Einrichtungen von strategischer Bedeutung und von Verkehrsinfrastrukturen zu machen". Im Fahrzeug der beiden wurden dem FSB zufolge Waffen sowie persönliche Schutzausrüstung gefunden.

Die beiden Männer hätten "gestanden, dass sie vom ukrainischen Geheimdienst SBU gegen eine Belohnung von 10.000 Dollar rekrutiert wurden". Russland vermeldet regelmäßig Festnahmen von Menschen, die als Spione oder "Saboteure" bezeichnet werden und für die Ukraine arbeiten sollen.