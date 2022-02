Ukraine-Krise

"Haben mehr erwartet": Litauen kritisiert Deutschland

10.02.2022, 18:06 Uhr | AFP, ann

Die Regierungschefs aus Litauen, Estland und Lettland verständigen sich in der Ukraine-Krise mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin. Bereits vor dem Treffen äußerte sich einer der Teilnehmer enttäuscht.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfängt an diesem Donnerstagabend die Staats- und Regierungschefs der baltischen Staaten in Berlin. Bei dem Gespräch mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda, der estnischen Regierungschefin Kaja Kallas und dem lettischen Ministerpräsidenten Krisjanis Karins will Scholz die Sorgen der östlichen Partnerländer im Konflikt mit Russland erörtern. Bereits vor dem Treffen allerdings äußerte einer der Teilnehmer sich in einem TV-Interview enttäuscht über die Haltung der Bundesrepublik in gleich zwei Punkten.

"Um ehrlich zu sein, haben wir mehr erwartet", sagte der litauische Präsident Gitanas Nauseda dem TV-Sender "Welt" über die ablehnende Haltung Berlins zu Waffenlieferungen im Ukraine-Konflikt. "Aber wir verstehen natürlich die Gründe." Ein großer Teil der Bevölkerung in Deutschland sei gegen Waffenlieferungen.



Nauseda bezeichnete die Unterstützung Deutschlands dennoch als "sehr wirksam". "Die zusätzlichen Soldaten, um die wir bitten, wären eine zusätzliche Verstärkung", sagte er.

Nauseda will Nord Stream 2 als "Hebel" nutzen

Der litauische Staatschef sprach sich dafür aus, die Gaspipeline Nord Stream 2 als "Hebel" zu nutzen, um einen Konflikt zu vermeiden. "Ich möchte unseren deutschen Freunden nicht vorschreiben, was sie zu tun haben", sagte Nauseda. "Aber wir haben uns von Anfang an sehr skeptisch zu Nord Stream 2 geäußert." Das Projekt sei "sehr gefährlich" und "wirtschaftlich auch nicht sinnvoll". Es erhöhe die europäische Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen.

Der Präsident bekräftigte zudem seine Sorge, dass Russland einen Angriff planen könnte. Nicht nur in der Ukraine versuche Russland, "uns Angst zu machen", sagte er dem Sender. "Wir sehen eine frisch verstärkte Präsenz russischer Soldaten in Belarus. Vielleicht versucht man damit auch, eine echte Angriffsmöglichkeit aufzubauen", erklärte Nauseda. "Wir machen uns echte Sorgen angesichts dieser Bedrohung." Notwendig sei ein "Zeichen der Stärke" gegenüber Russland.

350 deutsche Soldaten mehr für Litauen

In einem Statement mit Scholz, Kallas und Karins direkt vor dem Treffen der vier Politiker wiederholte Nauseda seine Kritik nicht. Stattdessen betonte er, dass Russland die Lage "fortwährend" eskaliere. Deutschland stehe in der Krise an der Seite der baltischen Staaten. "Ein Freund in der Not ist ein echter Freund", so Nauseda.

Vor den Beratungen zur Ukraine-Krise: Bundeskanzler Olaf Scholz (2. v.l.) mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda (l.), den estnischen und lettischen Ministerpräsidenten Kaja Kallas und Krisjanis Karins. (Quelle: Christophe Gateau/dpa)



Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte, das Baltikum sei "unmittelbar betroffen" von den "besorgniserregenden Militäraktivitäten" Russlands. Deswegen spreche sich die EU eng ab. Die Haltung sei eindeutig: "Wir sind geschlossen und entschlossen." Und: "Wir stehen an eurer Seite."

Die baltischen Staaten, die sich durch Russland bedroht fühlen, fordern im Ukraine-Konflikt eine harte Haltung gegenüber Moskau. Berlin lehnt Waffenlieferungen an die Ukraine ab, hat aber die Entsendung weiterer 350 Soldaten zur Stärkung der Nato-Ostflanke nach Litauen angekündigt. Litauen hatte am Mittwoch eine Stärkung seiner Luftverteidigung durch die Lieferung deutscher Flugabwehrraketen oder Flugabwehrkanonen gefordert.